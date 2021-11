"Demandable", "tongo": indignación con 'MasterChef Celebrity' por la ausencia de Verónica Forqué en la eliminatoria

Verónica Forqué fue la auténtica protagonista del último programa de MasterChef Celebrity 6. Después de una -otra más- caótica prueba de exteriores, donde la actriz volvió a hacer gala de sus malas formas y sacó de quicio a sus compañeros de edición, el remate final, y lo que indignó a gran parte de la audiencia, fue que, pese a no presentarse a la eliminatoria, la concursante no perdió su puesto a las puertas de la semifinal.

Como no se sabía cuál iba a ser el desenlace del programa -finalmente no hubo expulsión-, la audiencia se echó a Twitter para manifestar su disconformidad con el jurado del talent culinario de La 1, sosteniendo que este hecho era un agravio comparativo con el resto de aspirantes.

Lo cierto es que, una vez más, Forqué sacó de sus casillas al resto de concursantes en la prueba de exteriores. Tanto, que Belén estuvo a punto de abandonar, como ya amagaron en su día otros compañeros tras su enfrentamiento con la actriz de Kika.

Tras ello, en la eliminatoria, ni rastro de Forqué. "No tengo buenas noticias: no me encuentro bien, estoy agotada", comunicó la aspirante. "He luchado diez semanas, ha sido una experiencia de las mejores de mi vida. Qué bien me lo estoy pasando y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, mi cuerpo no puede con mi alma. Volveré cuando esté buena", indicaba.

Pepe Rodríguez, entonces, la excusó: "Ella dice que lo ha dado todo y la esperamos aquí la semana que viene. Recupérate pronto", dedicó el chef.

Una actitud y una decisión que encendió los ánimos de la audiencia, que se quejó amargamente en Twitter de ello.

No sería justo que dejasen volver a Verónica, tendría que haber sido eliminada en el tercer programa. Pero no sé como se a dejado que viéramos a esta Verónica desquiciando a sus compañeros sin hacer nada #MCCelebrity — Tensi Martinez Labraña (@LabranaTensi) November 16, 2021

Bueno que se salvan al final, perdono al programa porque se estaban pasando demasiado e iba a ser demasiado injusto ya Y PARECE QUE FORQUÉ QUEDA OFICIALMENTE FUERA #MCCelebrity pic.twitter.com/RyCKqVZ852 — Oklyn 🤘🏻 || EN LA ISLITA 🏝 || (@Oklyn23) November 16, 2021

verónica forqué habría sido la eliminada de ésta semana, pero, uy, que casualidad que hoy se encuentra mal



cómo huele esto #MCCelebrity pic.twitter.com/VTb79M53Id — gilly (@kindesswmoon) November 15, 2021

Esto es increíble, demandante. No puede ser más flipante este tongo, estaba segura de que se iría hoy Verónica, y ahora está "malita" y la permiten no hacer la eliminación, dejando a tres que no se lo merecen para eliminación. Y a semifinal se va? Increíble #MasterChefCelebrity — _yariksa11_ (@Yariksa23) November 15, 2021

Veronica Forqué Fastidia todos los cocinados en la prueba de exteriores, tiene un comportamiento claramente inaceptable y aún así se puede permitir no ir a la prueba de eliminación ? TONGO No vuelvo a ver #MasterChefCelebrity — David Lirio (@msdavid15s) November 15, 2021