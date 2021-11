Pablo Motos, a David Verdaguer: "Sería capaz de comerte la boca para demostrar que huele a ajo"

El hormiguero arrancó la semana con una visita doble, la de los actores David Verdaguer y Vicky Luengo, que presentaron la serie de Amazon Prime, Historias para no dormir.

Los intérpretes protagonizan El Doble, uno de los episodios de este remake de la antagónica serie de Televisión Española creada por Chico Ibáñez Serrador. En los otros capítulos de la ficción participan actores tan conocidos como Dani Rovira, Nathalie Poza, Eduard Fernández, Raúl Arévalo o Inma Cuesta.

Vemos el tráiler de “Historias para no dormir” #VickyDavidEHhttps://t.co/Nwh6Jfof3v — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 15, 2021

Ambos son pareja en la ficción, pero Pablo Motos les preguntó: "David: ¿Afectó en la vuestra relación en el capítulo que comas dos ajos diarios?". El invitado se defendió diciendo que "no huelen porque están en aceite". Luengo señaló que "tengo que decir que no lo noté".

El presentador no le creyó: "Sería capaz de comerte la boca para que veas que huele a ajo". Verdaguer le contestó entre risas que "y yo también sería capaz de hacerte lo mismo para demostrarte que no".

Ambos también comentaron que son bastante hipocondriacos: "A mí me duele la cabeza y pienso que me voy a morir en 24 horas", afirmó Luengo, mientras que su compañero coincidió con ella en su miedo a enfermedades y dolores.

Verdaguer: "Aún duermo con la luz encendida de casa por miedo"

El valenciano destacó que, al hacer una serie de miedo, si a sus invitados les gustaba pasarlo: "Si, me gusta pasar miedo", le reconoció la actriz inmediatamente a Motos.

"A mí no me gusta, es más, aún duermo con la luz encendida y digo que es por mi hija, que me lo ha pedido. También me da miedo que, en un hotel, abran la puerta y la bloqueo por la noche. Y me pone nervioso que las puertas tengan mirilla", comentó Verdaguer.

Los dos afirmaron que no les gustaba nada posar en los photocall de prensa a los que son invitados: "Durante el rodaje nos pusimos el reto de hacernos una foto cada día para ir comparándolas y ver quién salía más feo", recordaron.

Tras conocer este dato, el presentador les retó a un duelo "a muerte" para ver quien salía peor en una foto, por lo que los actores no dudaron en posar ante la cámara con sus peores caras.