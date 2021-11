El PSPV acudirá a la manifestación por una financiación justa: "Es un problema grave que todavía no está resuelto"

El PSPV-PSOE acudirá a la manifestación convocada por la plataforma 'Per un Finançament Just' para exigir el "cambio" de un modelo "injusto", un "problema grave" que afecta a la Comunitat y que "todavía no está resuelto", al tiempo que ha instado al PP a adoptar una postura favorable al respecto "en toda España" porque "el acuerdo es la única vía para alcanzar un cambio".