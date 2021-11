Sálvame ha anunciado este lunes que Antonio David Flores intentó serle infiel a Rocío Carrasco y a Olga Moreno con Marlène Mourreau, quien ha compartido su testimonio con el programa.

El ex guardia civil habría intentado besar a la modelo en el reservado de la discoteca Palazzo, en Sevilla, según ha contado en el programa una persona que, en sus palabras, coincidió aquella noche con ambos. Y, aunque después la propia Mourreau ha desmentido esta información, sí ha admitido que en una ocasión el malagueño intentó tener un acercamiento con ella.

"Ella iba de invitada. Entre tonteo y tonteo, los trabajadores lo trincaron comentose la boquilla", ha explicado el testigo, que ha añadido: "Un poco más y lo trincan Olga. La vieron subir a la zona VIP y lo avisaron a él y no pasó nada".

Marlene Mourreau dice que el ser se le insinuó e intentó besarla cuando estaba casado con Rocío. Otro detalle que suma a la lista de fechorías. #yoveosalvame pic.twitter.com/AsvyXWbBcm — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) November 15, 2021

Después de emitir este testimonio, el espacio de Telecinco ha compartido una entrevista telefónica reciente con Mourreau. "¿Que me he liado con él? No, ¿por qué? Que me habrá ligado como le ha ligado a todas", ha aclarado la modelo en el arranque de la conversación.

"Lo intentó cuando estaba con Rociíto. Lo intentó pero yo estaba con mi marido. Estaba en la montaña, invitados en el hotel. Había una avería en el cuarto de baño, en la ducha de mi habitación", ha comentado, recordando que el exconcursante de GH VIP y la hija de Rocío Jurado estaban alojados en la habitación de al lado.

"Vino a ver el cuarto de baño y se quiso aprovechar de mí. Le puse en su sitio directamente porque yo estaba con mi futuro exmarido. Él lo sabía también porque se lo conté", ha aclarado.

Mourreau ha contado que la expareja de Olga Moreno intentó cruzar la línea: "Intentó besarme, meterme mano... Una tontería. Lo que pasa es que cuando le dije a Rociíto 'no puede ser tu marido este hombre', no me quiso creer". Sin embargo, al cabo de un tiempo recibió una llamada: "Me llamó el verano después [Rocío Carrasco] y me dijo que tenía razón".

El programa le ha preguntado sobre su supuesto encuentro en el local sevillano, una información que Mourreau desmiente. "Yo no me lío con los hombres más bajitos que yo. Ni rollo ni nada. Sé que es un hombre muy salido, muy cachondo, muy gracioso... Siempre le han gustado las mujeres sexis y con mucho pecho".