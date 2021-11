María José Campanario se siente culpable por su hija

María José Campanario está volcada en su hija. Desde que supo que la relación con el futbolista Brayan Mejía la había dinamitado, está centrada en que Julia encuentre luz entre tanta oscuridad. Sigue los consejos de su abogado, Antonio González Zapatero, y disuade a los medios que buscan respuestas que, de momento, son difíciles de obtener.

María José vive un auténtica montaña rusa de emociones. Por momentos se siente culpable por no haber detectado a tiempo que su hija se encontraba presa de la toxicidad. Le habría gustado poder ser consciente de la situación y haber intentado convencer a Julia de que seguir luchando por una relación de ese tipo solo podía generarle problemas. Una carga que su hija insiste en quitarle, afligida y lloricosa; le pide perdón por no haberle pedido ayuda cuando la lluvia era fina.

A pesar de que sus formas categóricas puedan hacer creer que es un poco mayor o que posee herramientas propias de adultos, lo cierto es que la hija de Jesulín de Ubrique solo tiene 18 años. Y son demasiadas emociones y episodios difíciles de encajar. Está en buenas manos, porque para deshacer tantos nudos necesita verbalizar y, principalmente, dejar de atribuirse hechos que ni ha buscado ni ha provocado.

No está sola. Desde su círculo dejan claro a este periódico que no toda su familia ha cerrado filas en torno a ella y que, por supuesto, su padre está siendo uno de sus principales apoyos. Y que si no ha viajado hasta Madrid, donde vive su hija, ha sido porque se decidió de forma consensuada.

Mientras Julia se refugia en los suyos y se recupera de una etapa muy complicada, su ex se deja ver en compañía de nuevas amistades. Y niega a través de portavoces que su historia de amor con Julia escondiera escenas para olvidar. Impactante.