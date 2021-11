Denuncien una agressió homòfoba a dos artistes fallers a València

La Falla Fernando el Catòlic-Erudit Orellana-JUan de Mena ha denunciat una agressió homòfoba comesa aquest diumenge a València contra dos artistes fallers, un dels quals ha patit una fractura en un peu.

En un missatge publicat en les seues xarxes socials, la falla explica que els artistes 'Art de Foc', Vicente García i José Luis Sanchis, han patit "un violent atac" aquest diumenge a Ciutat Vella al crit de "marietes", mentre anaven de camí a la seua furgoneta.

Segons han assenyalat, els agressors han increpat i agredit als artistes, "escopint a José Luis en la cara i arribant a trepitjar a Vicente fins al punt de trencar-li el peu a l'altura del cinqué metatars".

La falla ha condemnat "totalment aquest tipus d'agressions i actes, que en una societat del segle XXI no haurien d'existir, i menys proclames d'eixa índole".

La Junta Central de Fallera també ha expressat en xarxes socials la seua "total condemna i rebuig davant" aquests fets, i ha afirmat que "una festa lliure, plural i diversa com són les Falles no pot permetre aquest tipus de comportaments i actituds que no tenen cabuda en una societat com la nostra".