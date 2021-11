Miguel Bosé no se arrepiente de la promoción de su libro en España

Cuarenta y ocho horas fueron suficientes para que la visita del cantante Miguel Bosé a España fuera una auténtica revolución.

Presentó su libro autobiográfico, El hijo del Capitán Trueno, en el que no solo habla de sus amores iniciales y sus primeros contactos con los submundos de la noche, sino también sobre la relación, tal vez traumática, que mantuvo con sus progenitores, a quienes tilda de "monstruos". No tuvo una infancia fácil, pues las peleas entre ellos eran continuas e intensas.

Miguel atendió a los medios con directrices claras. No hubo preguntas sobre su vida actual o la escandalosa separación de Nacho Palau ni tampoco sobre el procedimiento relacionado con sus hijos. Bosé, que durmió en una de las suites (separada en tres estancias) del mismo hotel en el que se realizaron las entrevistas, llegó sin apenas equipaje y quiso atender a toda la prensa sin descanso.

No llevaba perfume, vestía ropa cómoda, bebió solo agua y besó a todos los que se encontró por el camino. Apenas usó su teléfono móvil, pues desde hace tiempo prefiere comunicarse a través de correos electrónicos.

El artista está satisfecho con su viaje a España. Desde México, donde ya ha empezado también una imponente campaña de publicidad, hace una valoración positiva a su rentrée mediática y no se arrepiente, en absoluto, de sus enganchadas, diferencias o confrontaciones con algunos periodistas y medios.

Justifica sus desencuentros alegando que respondió con el mismo tono en el que fue preguntado. El artista, que ha recuperado parte de su voz, considera que ciertas cuestiones se le realizaron con el objetivo de dejarlo en entredicho. No hay maldad, sino heridas abiertas: "Se pone a la defensiva porque es como un lobo herido y cree que la gente quiere hacerle daño, pero no es un ogro", dice a 20minutos una persona de su entorno profesional.

En este sentido, aseguran que si Miguel no quiso abordar aspectos de su relación con Palau fue, única y exclusivamente, por no "pervertir" su libro y no porque tenga "nada que esconder". Tanto es así que es muy probable que pronto haya sorpresas; o eso vaticinan.