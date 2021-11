Paz Padilla demuestra su sorprendente flexibilidad en 'A simple vista': "¡Hazlo tú!"

Paz Padilla está actualmente presentando A simple vista, un programa en el que los concursantes han de adivinar algunas características de las personas que entran a plató. Datos como la edad, la nacionalidad o una habilidad particular son datos que tienen que descubrir.

Pero no hace falta mirar a los participantes que se ponen en el centro de la plataforma, porque solo con la presentadora se podría intentar hacer una de estas 'adivinaciones' de datos curiosos.

Así lo ha demostrado este lunes Paz Padilla, quien ha aprovechado una de las preguntas para hablar de la habilidad que tiene. Entre las opciones que tenían las opciones para elegir de una chica estaba "se puede tocar el codo con la lengua", momento en el que la gaditana ha dicho que es muy flexible.

Paz Padilla en 'A simple vista'. MEDIASET

"Yo me toco esta oreja con la mano", ha comentado, provocando las risas de los presentes. "Lo que no he dicho es con qué mano". En ese momento, ha empezado a extender su brazo izquierdo alrededor de su cabeza y ha conseguido tocar su oreja izquierda por debajo del cuello.

"¡Hazlo tú!", ha exclamado después orgullosa. "Ay, no hay nada como estar viuda", ha bromeado, refiriéndose al tiempo que te deja estar soltera.