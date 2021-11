El Museu de Prehistòria recupera "sons oblidats" per a celebrar el Dia del Patrimoni Mundial

El Museu de Prehistòria de València celebra aquest dimarts 16 el Dia del Patrimoni Mundial amb 'Los sonidos olvidados', un concert que recupera el sons del passat a càrrec del músic Abraham Cupeiro.

Durant l'espectacle, que començarà a les 19 hores, concebut com concert-monòleg, Cupeiro recupera i construeix diversos instruments de vent i interpreta des de la música del passat fins a la de hui en dia, a més de barrejar aquests sons amb formacions modernes.

Aquestes mescles es poden veure en el seu treball 'Compromiscu' amb l'acordeonista Belarús Vadzim Yukhnevich, així com en obres escrites ex professo per a ell com el 'Concierto Misterio' de Wladimir Rosinsky amb l'Orquestra Simfònica de Galícia.

En aquesta ocasió, Abraham Cupeiro està acompanyat per la violoncel·lista Margarida Mariño i l'acordionista Sabela Caamaño, avança la Diputació de València.

Abraham Cupeiro

Constructor i multiinstrumentista, allò que caracteritza a aquest músic és la recuperació d'instruments perduts en el temps i la seua utilització per a crear noves sonoritats i fusionar-les amb músiques alienes.

Encara que la seua formació és clàssica, sempre s'ha sentit atret per tot tipus de músiques, formant part de grups de folk, jazz o música antiga. Com a instrumentista, destaca per ser de les poques persones que toca el Karnyx (trompeta cèltica de l'Edat de Ferro) i recentment va ser convidat per a provar l'única que va aparéixer sencera en 2004 en el llogaret francés de Tintignac.