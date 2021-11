Taylor Swift estrena videoclip dirigido por la actriz Blake Lively y con indirectas para su ex, Conor Kennedy

La cantante Taylor Swift acaba de estrenar la regrabación de su disco Red y ha decidido sacar el videoclip de I Bet Your Think About Me, una de las canciones denominadas 'From the vault' (Desde el baúl), temas que en su momento no pasaron el corte para formar parte del álbum original pero que ha rescatado para esta nueva versión.

Para dirigir el vídeo musical ha elegido a su amiga, la actriz Blake Lively, junto a la que también ha escrito el guion. La historia nos narra una boda en la cual el novio parece atormentado por un recuerdo del pasado, representado por la propia cantante vestida de rojo, que intentará arruinar su boda.

En el primer trabajo como directora de la intérprete hay dos claros protagonistas: el color rojo y las indirectas. El primero hace referencia el nombre del disco y es el color que domina y conecta todos los vídeos de canciones de este álbum, siendo también una pieza fundamental en el corto del tema All Too Well.

Sobre a quién van dirigidos los numerosos mensajes tanto del vídeo como de la canción hay más debate, ya que durante la época en la que compuso el disco Taylor Swift estuvo saliendo con varios chicos. A uno de los que más canciones dedicó fue al actor Jake Gyllenhaal, aunque parece que en este caso el protagonista sería otra de sus fugaces parejas, Conor Kennedy.

El nieto de Bobby Kennedy y perteneciente a una de las familias más legendarias de Estados Unidos estuvo con la cantante durante el verano de 2012. La relación de apenas tres meses se rompió poco después de la boda de la prima del joven, Kyle Kennedy. Según se dijo, la artista no fue invitada a la celebración para no acaparar la atención de la prensa pero ella se presentó de todas formas.

No sólo la referencia a la boda hace pensar que Kennedy es el destinatario de la canción, sino también la mención a que el chico creció en una cerrada comunidad de "cucharas de plata", es decir, de familias adineradas, y que ella intentó encajar en su "círculo de clase alta".

Además, el actor que protagoniza el vídeo, Miles Teller, tiene cierto parecido con Conor, que también es conocido por sus inquietudes ecologistas que la cantante podría haber parodiado en la frase: "Apuesto a que piensas en mí en tu casa con tus zapatos orgánicos y tu sofá de un millón de dólares".

Finalmente, tanto el vídeo como la canción hablan del posible arrepentimiento del chico que le dejó, muy probablemente por presiones externas, como sucedió realmente en su relación.

El vídeo de I Bet Your Think About Me, tema que la artista compuso para ser "una canción para beber", ha conseguido que sus seguidores se vuelvan locos formulando cientos de teorías sobre los mensajes que oculta.