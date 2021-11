El nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo: "Empeñaré todas mis energías en una tarea que comprenderéis no es fácil"

"Después de un largo periodo de consultas, el Papa Francisco ha decidido unir 'in persona episcopi' las dos diócesis, manteniendo ambas su personalidad jurídica y canónica, así como sus respectivas estructuras eclesiásticas. He aceptado este nombramiento en el que empeñaré todas mis energías en una tarea que comprenderéis no es fácil"; ha manifestado en una carta difundida este lunes por la Diócesis de Salamanca y recogida por Europa Press.

A continuación ha tenido palabras para su antecesor en Salamanca, Carlos López, y al responsable hasta ahora de Ciudad Rodrigo, Jesús García Burillo, quienes "han sabido poner a vuestro servicio su celo y su sabiduría pastoral".

"Os pido ayuda y os ruego paciencia. Estoy seguro de que con paciencia y afecto sabréis ayudarme en esta misión que Jesucristo me confía hoy en su Iglesia. Consciente de las dificultades, he aceptado en la obediencia de la fe ante el Señor, encomendándome a la Madre de los Apóstoles"; ha dicho ante el nombramiento.

Ante ello, ha argumentado que "tenía suficientes razones humanas para decir no" pero "ninguna razón evangélica" para negarse a esta llamada que acoge "con toda ilusión". "Quiero repetir el sí de la Virgen, con una conciencia conocedora de todas mis pobrezas y límites, pero convencido de que para el Señor no hay nada imposible. Con esta conciencia he renovado mi Fiat para su Gloria. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad", ha apostillado.

Después, en su carta, ha saludado "con particular afecto" a los sacerdotes de los presbiterios de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, tanto del clero secular como del regular, quienes, ha dicho, serán sus "principales colaboradores".

Igualmente ha tenido palabras para "toda la Vida Consagrada de las dos diócesis" y "a todos los miembros de asociaciones católicas y movimientos, a los laicos cristianos que testimonian con su vida la Buena Noticia del Evangelio en medio de una sociedad tantas veces descristianizada y hostil".

"Saludo a los jóvenes en sus dificultades y con sus deseos grandes, a las familias con sus retos actuales, a los ancianos, a los enfermos, a los pobres y marginados; deseo que cada uno de vosotros, en vuestra circunstancia concreta, sintáis mi solicitud y cercanía", ha continuado en una misiva ante la que ha saludado igualmente "con todo respeto y cordialidad" a las autoridades de Ciudad Rodrigo y Salamanca, así como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

"Trabajaremos unidos en una leal colaboración al servicio de nuestro pueblo. Y mi gratitud a los medios de comunicación que nos ayudan a contactar con nuestras gentes y a dar Buenas Noticias", ha reseñado en la carta con motivo de su llegada a Salamanca.

"Mi larga estancia en Salamanca como rector del seminario y mi relación con el seminario y la diócesis de Ciudad Rodrigo facilitarán mi integración en vuestras dos queridas diócesis", ha concluido.