Almeida reconoce que es Vox "quien está en mejor disposición" para aprobar los Presupuestos y le pide "no hacerse autocordón"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este lunes que es el Grupo Municipal de Vox "quien está en mejor disposición" para aprobar los Presupuestos de 2022 para la capital, y por ello ha pedido a la formación que lidera Javier Ortega Smith "no hacerse un autocordón sanitario".

"Lo que espero es que Vox se siente a la mesa, y una negativa tajante sin haberlo conocido, creo que no es la forma de entender la política que tiene Vox. Aquí hay que sentarse, ver las enmiendas, pero tantas veces se habla desde la izquierda de un cordón sanitario, que Vox no debe hacerse un autocordón sanitario", ha trasladado en rueda de prensa el regidor tras la presentación del proyecto de Presupuestos para 2022.

Para Martínez-Almeida, estas cuentas "son el mejor presupuesto posible para 2022, y si los grupos pensaran en el mejor interés de Madrid podrían apoyarlo". De no apoyarse, ha remarcado, supondría "no continuar en la política de estímulos, o que no se desmantele el Scalextric de Pedro Bosch o que Samur se quede sin cinco unidades, o tener muchas dificultades".

"Pretendemos sentarnos a negociar; parece razonable pensar que quizás Vox sea el socio con el que aprobarlos, y trabajaremos desde ese punto de vista, que sea Vox el que decida si se hace un cordón, si está dispuesto a negociarlos, o no asume que no se sienta", ha apuntado a continuación.

Ha trasladado a Vox que "este Gobierno ha sido leal, y los presupuestos se han ido cumpliendo" así como el equipo de Hacienda "se ha ido reuniendo". "Cualquier grupo estaría en condiciones de apoyar, pero teniendo en cuenta las Ordenanzas Fiscales, esa rebaja fiscal innegociable, Vox es quien mejor está en disposición de llegar a ese acuerdo", ha concluido.