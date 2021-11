Borriana té "bones expectatives" pel que fa a la tornada de l'Arenal Sound en 2022

Representants de l'Equip de Govern municipal de l'Ajuntament de Borriana han mantingut una trobada amb representants de The Music Republic, empresa organitzadora del festival Arenal Sound. Els representants municipals han indicat que el consistori té "bones expectatives" respecte a la tornada del festival en 2022.

En la reunió, que ha sigut una primera presa de contacte després de dos anys marcats per la pandèmia i el silenci del festival, han estat presentes l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont; el regidor de la zona marítima, Vicent Aparisi; el d'Urbanisme, Bruno Arnadis; el de Cultura, Vicent Granel, i la d'Hisenda, Cristina Rius.

Segons han explicat els representants municipals, l'Ajuntament té "bones expectatives" pel que fa a la tornada del festival al Port de Borriana, que ja ha venut totes les seues entrades per a les jornades del 2 al 7 d'agost de 2022. Així, en els pròxims mesos se succeiran diverses reunions tècniques "per a millorar el festival, com s'ha fent any rere any", segons ha assenyalat l'Ajuntament en un comunicat.

Respecte als organitzadors, han indicat que s'adaptaran a la normativa sanitària vigent el pròxim estiu, al mateix temps que han explicat els bons resultats que ha tingut la que era la "prova de foc" de l'organització en el Festival dels Arts, que va reunir a més de 20.000 persones a València a principis de novembre.