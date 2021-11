El grupo británico Sandbox&Co adquiere las 'startups' bilbaínas Tellmewow y Edujoy

Tellmewow se centra en el desarrollo de juegos digitales para todo tipo de públicos, mientras que Edujoy está especializada en el desarrollo de juegos para el sector infantil, según han informado ambas compañías.

Sandbox&Co pretende utilizar a ambas firmas -sus primeras operaciones en España- como punta de lanza para su crecimiento en el sector de 'mobile games' a nivel global. Este grupo británico es uno de los actores principales en el ámbito mundial de los juegos digitales para todo tipo de públicos, así como en soluciones online en ámbito de la educación y el aprendizaje, dirigidas tanto a los más pequeños, como a sus familias o al mundo de los colegios y los profesores. Sus juegos y soluciones digitales tienen una media mensual de 50 millones de usuarios.

La compañía ha sido "muy prolífica" en los últimos años en la adquisición de diferentes 'startups' en estos ámbitos y desde su constitución en 2015 encadena una quincena de operaciones para ampliar su perímetro de actividad por todo el mundo. Con la adquisición de estas dos 'startups' vascas, el grupo británico entra en el mercado español y a medio plazo deberían "ser la punta de lanza para la ampliación de sus contenidos digitales en los mercados de habla hispana".

Ambas compañías, Edujoy y Tellmewow, se englobarán en la unidad denegocio vertical Sandbox Gaming (juegos) y complementarán la cartera existente de Sandobox&Co en el área de juegos de aprendizaje, que incluye, entre otros, los juegos Poptropica, CoolMath Games y la última incorporación, Code Kingdoms, muy populares entre los pequeños y los adolescentes.

Las dos compañías seguirán estando dirigidas por los jóvenes emprendedores Isabel Liébana y Urtzi Jaureguibeitia (cofundadores de Tellmewow) reportando a Abhi Arya, el presidente de Sandbox Gaming. Por su parte, Alberto Iglesias, fundador de Edujoy y cofundador también de Tellmewow, se mantendrá igualmente en la estructura y ligado al proyecto de expansión del grupo.

Fundada en 2011 en la capital vizcaína, Edujoy se enfoca en ofrecer juegos educativos para niños y niñas pequeños de hasta 8 años. Hasta la fecha, ha desarrollado más de 100 juegos que se han descargado más de 500 millones de veces en países de todo el mundo.

Igualmente, ha colaborado con algunas de las marcas infantiles másreconocidas como Masha and the Bear, Hello Kitty y Miffy. Su conjunto de juegos incluye 'Puzzles para bebés', 'Juegos educativos Kid-E-Cats' y 'Juegos educativos Masha y el Oso'. Además, la firma ha desarrollado diversos proyectos en colaboración con expertos en neurociencia y psicopedagogía.

Por su parte, la empresa hermana de Edujoy, Tellmewow, también creada en la capital vizcaína en el año 2018 y que el pasado año recibió el Premio ON Bizkaia Creativa, se centra en el diseño de juegos clásicos y Puzzles desarrollados en colaboración con profesionales de neuropsicología y psiquiatría dirigidos a jugadores de todas las edades.

Sus productos se han descargado de la App Store y Google Play más de 100 millones de veces en países de todo el mundo con éxitos como juegos tipo 'Hangman' o juegos de entrenamiento de la memoria, en los que se pone el foco en la estimulación cognitiva para adultos y jugadores senior.