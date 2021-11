Toni Bolaño: "Sánchez no ha entendido la marcha de Iván Redondo"

El ex político y actual consultor de comunicación Toni Bolaño ha dicho sobre Iván Redondo, en una entrevista para Heraldo de Aragón, que el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez "no sintonizaba con los partidos sino con las personas".

Bolaño, que presenta el libro 'Moncloa Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve’ (Editorial Península), explica así cómo el que fuera el estratega de cabecera de Sánchez empezó su carrera profesional gracias a su contacto con el alcalde de Sariñena.

"Iván Redondo llegó a la profesión desde la independencia. Era un chico de provincias que aterrizó en Madrid y tenía que hacerse espacio", cuenta Bolaño en la entrevista en Heraldo de Aragón.

El autor del libro reflexiona que Redondo es "capaz de ver las oportunidades donde el resto solo vemos problemas. Le acusan de ser mercenario, pero Iván pone su estrategia y forma de trabajo al servicio de un candidato. Apunta ideas, no ideología, que la tiene al que apoya", añade.

Cines y McDonald's: los inicios del exgurú del PSOE

Toni Bolaño perfila los inicios de Iván Redondo como "un donostiarra que empezó trabajando en lo que pillaba". Cuenta que viene de una "familia humilde" a la que ayudaba con trabajos en sitios como "los cines de San Sebastián y un McDonald's".

Cuando llegó a Madrid, hizo un máster en comunicación económica y lo ficha José Antonio Llorente, cofundador y presidente de la consultoría LLYC. "Abrirse paso es complicado en Madrid y lo único que vale es la constancia," asegura Bolaño.

El autor reflexiona sobre la salida de Redondo del Gobierno. "Un político puede hacer su carrera en el partido; un consultor, no, y él decidió hasta dónde llegar". Asegura que esto "el presidente no lo ha entendido".

Bolaño reivindica a Redondo diciendo que, gracias a él, "se apostó por la moción de censura, cuando un tercio de la ejecutiva estaba en contra". "El PSOE ganó las elecciones autonómicas, generales, municipales, europeas y hasta las catalanas" gracias a Redondo, asegura.