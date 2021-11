El Gobierno de Aragón convoca una línea adicional de ayudas COVID de 84,2 millones para empresas, pymes y autónomos

Así, una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado, este lunes, la Orden del consejero de Hacienda y Administración Pública del Ejecutivo autonómico, Carlos Pérez Anadón, por la que se aprueban las bases reguladoras de esta nueva convocatoria, que tendrá un plazo de presentación de solicitudes de diez días naturales -entre el 16 y el 25 de noviembre-, para que haya una resolución antes de que finalice el plazo de gestión de esta línea de ayudas, el 31 de diciembre, ha informado el Gobierno de Aragón en nota de prensa.

Esta convocatoria adicional recoge las modificaciones introducidas por el Gobierno de España el 15 de septiembre en el Real Decreto-ley (RDL 5/2021, de 12 de marzo) que ha ordenado los criterios de estas ayudas, a los que se han tenido que ceñir las comunidades autónomas, encargadas de la gestión administrativa de las mismas.

CAMBIOS NORMATIVOS

Los cambios afectan al periodo a tener en cuenta para calcular las pérdidas de los peticionarios, que se amplía cuatro meses, de manera que comprende desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021, en lugar de hasta el 31 de mayo, como sucedió en la convocatoria de las ayudas resuelta a mediados de octubre.

Las modificaciones también incorporan la petición de las empresas de tener en cuenta los costes fijos, que incluyen las pérdidas contables propias de la actividad empresarial, como materia subvencionable. De esta manera, los autónomos y empresas receptores podrán destinar su cuantía a satisfacer las deudas con proveedores y acreedores financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos.

El resto de requisitos establecidos para acceder a estas ayudas no experimenta variación, ni en lo que se refiere a la acreditación de una caída del 30 por ciento de los ingresos en 2020, ni a la necesidad de no haber declarado pérdidas en 2019. Tampoco se modifican los 491 Códigos de Actividad Económica (CNAES) que amplió el Gobierno de Aragón en la primera convocatoria para mejorar el acceso de las empresas que hayan sufrido menoscabo económico a causa de la pandemia.

A dicha convocatoria adicional se podrán presentar todas aquellas empresas y autónomos que no lo hayan hecho en la primera, los que lo hicieron y no obtuvieron ayudas y los que sí las recibieron, siempre y cuando no hayan obtenido el importe máximo de la ayuda establecida en el Real Decreto-ley.

PLAZOS AJUSTADOS

El hecho de que todavía haya recursos disponibles de esta línea de ayudas Covid -84,2 millones-, así como la ampliación de los supuestos en los que se adquiere el derecho al cobro de ayudas ha llevado al Gobierno de Aragón a publicar esta nueva convocatoria. Al igual que la anterior, la presente contará con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para certificar la documentación remitida por los solicitantes.

No obstante, en esta convocatoria se reduce el plazo de presentación de solicitudes para que puedan realizarse las fases de instrucción y resolución del procedimiento antes del 31 de diciembre, ya que el Real Decreto-ley no ha introducido variación alguna sobre esa fecha límite.

Los interesados deberán dirigir sus solicitudes a la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública, a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, '