Fiscalia demana 15 anys de presó per a Grau i quatre a 45 regidors i assessors de l'època de Barberá per blanqueig

Així mateix, reclama set anys de presó per a l'ex-secretària del grup municipal 'popular' i exedil, María del Carmen García Fuster; cinc per a l'exregidor i responsable de Centre d'Estratègies i Desenvolupament, Eduardo Santón, i per a l'exresponsable de Fundació Turisme València Convention Bureau, José Salinas. Fiscalia atribueix un delicte de blanqueig al PP, pel qual sol·licita una multa de quatre anys, amb una quota de 100 euros diaris (146.000 euros).

El jutge del Jutjat d'Instrucció número 18 de València, que ha instruït el cas, va dictar a mitjan octubre acte d'incoació de procediment abreujat -processament- a mig centenar de persones (49) entre regidors i assessors del grup municipal 'popular' en l'Ajuntament de la capital en l'època de Rita Barberá com a alcaldessa, per un delicte de blanqueig, en el conegut com 'pitufeo' o peça A, en les eleccions municipals de 2015.

Aquesta operativa consistia a ingressar per part dels processaments 1.000 euros com a donatiu en el compte que gestionava la secretària del grup municipal, que presumptament els eren retornats amb dos bitllets de 500 euros, procedents de diner negre suposadament "recaptat" pel qual fóra vicealcalde i mà dreta de Barberá, Alfonso Grau, que d'aquesta forma quedava blanquejat.

La causa comprèn els comicis municipals de 2007, 2011 i 2015, eleccions aquestes últimes per les quals Fiscalia Anticorrupció acusa de blanqueig a 18 edils: Ana María Albert; Vicente Aleixandre; Mayrén Beneyto; Lourdes Bernal; Félix Crespo; Cristóbal Grau; Vicente Igual; Juan Vicente Jurado; Francisco Lledó; Alberto Mendoza; Alfonso Novo; María Jesús Puchalt; Maria Àngels Ramón-Llin; Ramón Isidro Sanchis; Juan Eduardo Santón; Silvestre Senent i Miquel Domínguez. La resta són assessors de la formació.