Ranera sostiene que el PSOE es "muy contundente" al apartar de forma cautelar a Magaña de todos sus cargos

Lola Ranera ha explicado que el grupo municipal del PSOE ha decidido apartar de la adscripción al grupo municipal socialista a Magaña. Desde el momento que se conocen las medidas cautelares del juez, este domingo, el "PSOE en Aragón decide apartar a este compañero, suspenderlo de militancia y hoy, el PSOE desde Madrid, desde Ferraz, se ha decidido la suspensión provisional tanto de militancia como de las responsabilidades que tiene".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ranera ha reiterado que el PSOE ha sido "muy contundente" y ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía sobre el rechazo total a la violencia de género y tolerancia cero.

"El grupo municipal del PSOE ha ratificado apartarlo del grupo y será una decisión suya, personal -de Ignacio Magaña- y a partir de ahí se verá cuando haya juicio y una sentencia".

Tras asegurar que no ha hablado con el afectado, Ranera ha recalcado que el PSOE desde el plano político rechaza la violencia de género "venga de donde venga".

EL ACUERDO TRAS LA SENTENCIA

En este sentido, ha abundado al señalar que el PSOE ha dicho que este concejal debe dimitir. "Si se suman otros grupos municipales es su decisión, no tengo nada que decir contra ello, pero creo que hoy no se debía alcanzar un acuerdo institucional porque me parecía que era politizar una situación".

De este modo se ha referido a la propuesta del gobierno municipal PP-Ciudadanos de llegar a un acuerdo sobre una declaración institucional, que han rechazado el PSOE, Podemos y ZeC.

Ranera ha incidido en que el PSOE ha hecho "absolutamente todo" para trasladar esa imagen a la sociedad de "no a la violencia de género" y se ha pretendido que la respuesta fuera "muy clara" par agregar que "adoptar un acuerdo en el seno institucional cuando en breve habrá una sentencia ya no tenía ningún sentido".

Ha comentado que en la Junta de Portavoces, convocada de urgencia este lunes, el alcalde, Jorge Azcón, ha traído una propuesta de pedir la dimisión del concejal Ignacio Magaña a lo que Ranera le ha respondido que el PSOE "ya ha tomado esa decisión, el grupo municipal socialista también lo ha apartado del grupo".

A su parecer, "no hay nada más que decir y no tiene que haber un acuerdo institucional", ha insistido. En todo caso, ha apostillado, tendrá que llegar cuando haya una sentencia. "Políticamente ha quedado absolutamente claro que el PSOE dice no a la violencia de género".

La decisión adoptada por el grupo municipal del PSOE se la comunicará Lola Ranera a la Secretaría quien se la trasladará al afectado que pasaría a concejal no adscrito a grupos políticos y ya no tendrá responsabilidad en el grupo municipal socialista "en tanto en cuanto no es militante y no tiene responsabilidades", ha concluido.