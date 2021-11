Ricard Camarena obri BAR X, un nou concepte "non-stop" al Mercat de Colón

BAR X -la cinquena proposta del cuiner a la ciutat de València- està situat al costat del restaurant Habitual, en la planta inferior del mercat, en concret en el local que anteriorment va albergar Ricard Camarena LAB i, posteriorment, Cocaloka.

"Portàvem temps donant-li voltes a l'ús d'eixe espai i, finalment, hem ideat una proposta nova que pensem que encaixarà molt bé amb el públic del Mercat de Colón i de la zona centre de la ciutat", apunta Camarena en un comunicat.

La idea és oferir una cuina i un servici "autèntic, divertit, versàtil i apetible" i el millor de tot és que "es podrà gaudir a tota hora, no només per a menjar o sopar". BAR X, en principi, no admetrà reserva de taules i s'atendran les peticions per ordre d'arribada i disponibilitat de les taules o buits a la barra.

El nou concepte "no té res a veure" amb el que ja tenim en la ciutat. "No comptem amb cap proposta d'aquestes característiques", ha explicat el cuiner, que apunta que, "potser el més paregut siga Central Bar, però allí l'horari és més reduït i només de matins".

En BAR X, seran els clients els que trien "quan volen vindre," ja que ho podran fer qualsevol dia de la setmana "i no se'ls limita només als horaris del menjar o el sopar". La cuina romandrà oberta durant dotze hores seguides pel que "es podrà prendre l'aperitiu, menjar, berenar, gaudir del 'tardeo' o sopar".

"PUNT DE TROBADA"

Per açò, Camarena confia que BAR X "es convertisca en un punt de trobada" dins del Mercat de Colón. Un lloc, prossegueix, "per a quedar a prendre un aperitiu i en el qual pugues acabar menjant o sopant si ho desitges".

D'altra banda, anvança que la carta de BAR X tindrà "molta personalitat" i es podran demanar racions, fritades, plats per a acabar i uns altres en els quals el producte serà el protagonista com: la gamba roja de Dénia a la planxa; les ostres "Perles de València"; la quisquilla de Santa Pola bullida o els escamarlans oberts amb alls tendres.

Entre els plats destaquen el "Pepet" de secret ibèric amb "mullaor" de tomaca, feta i rúcula; les xulles de corder de llet torrades amb all i romer; la ventresca de tonyina planxa amb refrito i ensalada, o el roastbeef de rellom "Almussafes". La carta també tindrà la seua part dolça per a acabar.

La barra del BAR X té molt protagonisme a l'interior del local, "i també ho tindrà en el dia a dia", ha assenyalat Camarena. "Serà l'epicentre del bar, en ella es podrà degustar tota la carta. Crec que que serà un espai ideal per a persones hedonistes a les quals els agrada gaudir d'una bona barra", conclou.