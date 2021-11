Garzón avisa ante el sobrepeso y la obesidad infantil: "Es superior al 40% en niños y niñas de entre 6 y 9 años"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha alertado este lunes de que el sobrepeso y la obesidad "es superior al 40% en niños y niñas de entre 6 y 9 años" y ha añadido de que existen "muchos estudios" de organismos públicos y privados que "sistemáticamente" advierten de ello.

El Ministerio de Consumo y Gasol Foundation, la fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol, han presentado este lunes la iniciativa #LoReconozco, una campaña de concienciación dirigida a padres y madres para promover desayunos y meriendas saludables de sus hijos a través del humor e ideas, recetas y consejos.

La iniciativa ya está en marcha y ha sido dada a conocer por el titular de la cartera de Consumo, Alberto Garzón, durante un acto que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, y ha contado con la participación de la directora ejecutiva de Gasol Foundation Europa, Cristina Ribes, y del chef Juan Llorca.

Uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad en España

Cristina Ribes ha puesto de relieve que en España uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad según datos del informe PASOS 2019, y que el 31,7% de los menores declara desayunar bollería industrial habitualmente. "Esta campaña de sensibilización va dirigida a todos aquellos padres y madres que no siguen unos desayunos y meriendas saludables, que nunca se lo han planteado", ha señalado.

"Desde la Fundación creemos que el primer paso es reconocer que no lo estamos haciendo bien", ha declarado Ribes, quien ha detallado que la incitativa cuenta con publicidad exterior en los metros de Madrid y Barcelona, y se difundirá en diversos medios digitales, así como a través de una página web propia desde la que las familias podrán apuntarse a un grupo de apoyo de Telegram. A través de ese grupo se compartirán ideas, recetas y consejos con los padres y madres que quieran mejorar los desayunos y meriendas familiares.

Además, el vídeo principal de la campaña muestra, desde el humor, un grupo de padres y madres que asisten a una terapia de grupo para compartir sus problemas y éxitos a la hora de conseguir que sus hijos lleven hábitos alimenticios saludables en el desayuno y la merienda.

"Hola, soy el padre de Lucas y de Lola y estoy aquí porque dejo que mis mellizos merienden bollos todos los días", se lamenta uno de los padres, mientras que la madre de Carla se muestra emocionada porque la niña le ha pedido que no se olvide de la fruta para la merienda mientras hacen la compra en el supermercado.

Plan de acción de 16 días

Con una duración de un mes, la iniciativa cuenta con un plan de acción de 16 días en los que se compartirán mensajes, ideas y consejos en el grupo de apoyo a familias de Telegram. En el grupo también participará el chef Juan Llorca, que compartirá varias recetas saludables de desayunos y meriendas, y la dietista-nutricionista Gabriela Uriarte, que dará consejos para disfrutar al máximo de estas comidas en familia. Unirse al grupo es gratuito y se puede hacer desde LoReconozco.com.

El chef Juan Llorca ha puesto de relieve "el paso que se ha dado ya" en España respecto al cambio de conciencia a la hora de entender la alimentación infantil. "Esta campaña no solo va ayudar al consumo de más fruta en esos momentos puntales del día", ha explicado, sino que ofrecerá también recursos a las familias para hacerlo más atractivo y que "no sea a, b y c".

El ministro también ha destacado que su cartera tiene un "fuerte compromiso" con la lucha por la concienciación sobre la importancia de mejorar los hábitos de alimentación y, por ello, busca "el protagonismo de las familias, por su papel indispensable". "Los estudios nos dicen sistemáticamente que tenemos un problema, sabemos que es multifactorial y que requiere un plan integral como el que estamos desarrollando", ha incidido en alusión a la estrategia contra la obesidad infantil.

"Este Ministerio trabaja con profesionales y sociedad civil que llevan años poniendo sobre la mesa que tenemos un problema con la alimentación", ha señalado Garzón que, además, ha dicho que Consumo va a seguir con esta línea de trabajo con el objetivo de que "pronto" los indicadores de obesidad "reflejen una mejora". "Percibimos mejores datos porque hay una conciencia creciente, pero queremos que sea más rápido", ha concluido.