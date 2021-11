Los acusados de la violación múltiple de Sant Boi dicen que fue consentida: "Cuando una persona quiere no es nada malo"

Los acusados de la violación múltiple de Sant Boi de Llobregat niegan los cargos y aseguran que las relaciones sexuales que mantuvieron con una joven en la madrugada del 19 de mayo de 2018, después de una noche de fiesta en una discoteca de Molins de Rei (Barcelona), fueron consentidas.

De hecho, José, Mohamed y Jordi han explicado ante el tribunal que fue la víctima quien se les insinuó en un primer momento y quien propició los encuentros sexuales en el descampado donde quisieron continuar la 'fiesta'. "Cuando una persona quiere no es nada malo y la iniciativa fue suya", ha asegurado Jordi, uno de los tres presuntos agresores.

Los forenses, sin embargo, refuerzan la versión de la víctima y dicen que las lesiones físicas que presentaba eran compatibles con la violación.

A pesar de las pruebas, los acusados han puesto sobre la mesa una versión aparentemente sin fisuras. Los tres han detallado cómo llegaron a la discoteca de Molins de Rei en la que pasaron la noche, cómo conocieron a la víctima y cómo se desarrollaron las relaciones sexuales entre los cuatro. Según ellos fue consentido y, además, era la chica quien lideró los encuentros sexuales.

Los forenses, sin embargo, refuerzan la versión de la víctima y dicen que las lesiones físicas que presentaba eran compatibles con la violación

"Nos comenzó a dar besos y a tocarnos", ha explicado José. "Nos hizo felaciones y a mi me pidió que eyaculase en su cara", ha añadido. El acusado ha negado que la sujetase con fuerza en ningún momento y ha asegurado que la chica estaba "a gusto" con ellos y que si en algún momento hubiese querido marchar lo habría podido hacer.

Mohamed, el segundo de los acusados que ha declarado, ha trazado un relato prácticamente calcado. "Le dije que no quería que me hiciese una felación y me va propuso que la penetrase", ha explicado. El acusado ha detallado que la chica se echó ginebra por los pechos para provocarlos y que "hacía lo que quería" en todo momento. "La tratamos súper bien", ha llegado a decir.

El chico que conducía el coche en el que pasaron los hechos, Jordi, también ha explicado que la chica subió voluntariamente al vehículo y que antes de mantener relaciones sexuales con los tres les pidió aparcar el coche en algún lugar "más solitario", ya que el descampado en el que acabaron la noche es un lugar frecuentado habitualmente por otros grupos de jóvenes.

Los peritos acorralan a los acusados

Por contra, las explicaciones de diferentes peritos han reforzado la versión de la víctima. Los primeros médicos que la atendieron han detallado que las lesiones físicas son plausibles con el relato, ya que presentaba hematomas y marcas compatibles con que la estirasen del cabello, le sujetasen las piernas con fuerza o le arrancasen un pendiente de la oreja durante la agresión.

Emocionalmente, han dicho los médicos, estaba muy afectada: "Lloraba, sentía rabia y estaba desolada". Los facultativos han explicado que estaba "alterada pero no desorientada". También los investigadores dicen que en aquel estado era "muy difícil" que la chica se fijase en aspectos que fueron motivo de debate durante la primera sesión, como el color del coche de los agresores.

De hecho, según el peritaje toxicológico, el nivel de alcohol que ingirió la joven le pudo generar "alteración de los recuerdos y confusión". En el momento de la toma de muestras era de casi dos gramos por litro, aunque "en el transcurso de la noche la concentración de alcohol debió de ser mayor y esto puede indicar que se encontrase en una situación peor".

Por su parte, las defensas han intentado desmentir la versión de la víctima a través de un estudio psicológico forense repleto de polémica que determinó que el relato de la chica no reunía suficientes "criterios de realidad". En este sentido, el tribunal se ha mostrado "estupefacto" por el tipo de preguntas e intervenciones que han realizado las defensas durante el interrogatorio a los peritos.

El presidente del tribunal, de hecho, ha preguntado a las doctoras por la metodología utilizada, su fiabilidad y la literatura médica existente sobre esta cuestión. "Ustedes han dicho que el relato contenía detalles inusuales. ¿Qué son detalles inusuales para una víctima de una agresión sexual? Me parece sorprendente", ha espetado.