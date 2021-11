Carmen Alcayde llora la pérdida de su suegro y le dedica unas tiernas palabras: "Eras un auténtico 'crack'"

La presentadora Carmen Alcayde ha sufrido un duro golpe al fallecer de manera repentina su suegro, al que estaba muy unida. La periodista ha compartido su pérdida en Instagram, donde le ha dedicado unas tiernas palabras junto a una bonita foto del anciano junto a uno de sus nietos.

"Como por arte de magia esta ha sido la primera foto que me ha saltado al entrar en mi galería para recordarte", comenzaba diciendo sobre la instantánea en la que se veía a Eduardo, el padre de su marido, sonriendo junto a uno de los hijos de la colaboradora. "No me hace falta buscar más, este eras tú. El mejor abuelo del mundo", afirmaba rotunda.

"Era estar con cualquiera de tus nietos y se te iluminaba la cara, todo era poco para ellos.", narraba Alcayde, que compartió con sus seguidores un emotivo recuerdo: "De las últimas frases que te escuché fue decirnos que darías un año de tu vida por un verano más con ellos".

Sin embargo, el repentino fallecimiento del anciano ha truncado la felicidad familiar: "Al final en pocos días te nos has ido pero te aseguro que no habrá verano que no pasemos recordándote y que mis hijos siempre hablaran con orgullo de su súper abuelo".

La presentadora pasa mucho tiempo con la familia de su marido, con la que tiene excelente relación. Por ello, también le quiso dedicar unas palabras no sólo como madre, sino a título personal: "Me siento muy afortunada de haberte tenido como suegro, cómo me reía con tu manera de contar las cosas, cómo disfrutaba de tu sabiduría, eras un auténtico crack en todo".

Finalmente, despedía el texto volviendo a dar las gracias a su suegro por todo. La periodista ha recibido numerosas muestras de apoyo por su pérdida y los comentarios se han llenado de mensajes de condolencias.