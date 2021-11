Gonzalo Caballero recuerda a Formoso su compromiso de "integración" y le urge a "pasar de palabras hermosas a hechos"

Después de ser preguntado por la preocupación que manifestó González Formoso, en una entrevista con la Cadena SER, relativa a un PSdeG "de trincheras" en el grupo parlamentario, Caballero ha replicado que "lo que trasladó durante toda la campaña interna y sigue diciendo" el que fue su rival es que favorecería "la integración". "Y creo que hay que pasar ya de las palabras a los hechos", ha sentenciado.

"Hay 3.000 militantes del PSdeG que votaron una opción distinta a la del secretario xeral electo, pero todos queremos trabajar lealmente para fortalecer nuestro partido, y le corresponde al nuevo secretario xeral conseguir romper cualquier riesgo de división y debilitamiento para impulsar un proyecto que nos fortalezca a todos", ha esgrimido.

Preguntado acerca de si él, quien por el momento sigue de portavoz en la Cámara autonómica, no se ve en la trinchera, ha proclamado que está "construyendo el mejor socialismo gallego", y ha insistido en que ahora toca a Formoso que "sus palabras hermosas se conviertan en hechos y acontecimientos". "Hay que pasar de palabras a decisiones, esa es la línea de acción que tenemos que construir entre todos", ha retado.

Al tiempo, ha advertido que es preciso ver "cómo van los acontecimientos para evitar cualquier situación que no sea el fortalecimiento" del PSdeG. Ha asegurado que su voluntad es "trabajar a destajo para fortalecer" el PSdeG, pero ha recalcado el compromiso de "integración" de Formoso, para recalcar de nuevo: "Se trata de pasar de las palabras hermosas a hechos reales".

"CAMBIO DE RELATO A LAS 48 HORAS"

En su intervención, preguntado acerca de si continúa esperando la llamada de Formoso, ha recordado que él se reunió con el nuevo líder socialista en el Parlamento y ha afirmado que, con la vista en el congreso de diciembre que ratificará la nueva dirección, le trasladó que quería "descansar" esa semana tras una campaña interna intensa, pero después contactaría con él para impulsar "una comisión paritaria".

"Pero después pidió un cambio unilateral de la comisión organizadora del congreso que había sido elegida democráticamente por el máximo órgano del partido", ha afeado un Caballero que lamenta que, ya sea promovido por el propio Formoso o por su entorno, hubiese "un cambio de relato a las 48 horas".

Dicho esto, ha insistido en que "queda tiempo" para el cónclave del PSdeG, convocado para los días 7 y 8 de diciembre, y ha vuelto a reiterar que él, "desde la izquierda y el galleguismo", pondrá "lo mejor" de sí mismo para que la etapa de Formoso al frente del partido permita "mantener los avances" que, a su modo de ver, se alcanzaron en la última etapa en la formación.

En concreto, ha recordado que, tras una década -2009-2019- en la que el partido perdió "apoyo e impulso" de forma intensa, bajo su dirección "creció en apoyo electoral en todos los procesos".

"TODOS TENEMOS QUE SUMAR"

Por eso, ha defendido que no se trata de "personas", ya que "todos" los que ocupan puestos en una formación son "instrumentos", pero ha concluido con su mensaje inicial: 3.000 militantes le apoyaron en las primarias y hay que pasar "de las palabras a los hechos" en lo que respecta a la integración.

"Todos tenemos que sumar y yo, desde luego, voy a sumar en el momento en el que se me llame y se me reclame apoyo", ha garantizado, antes de rematar que lo hará "con lealtad, autenticidad y el criterio que pueda aportar" encaminado a que "no se cometan errores que luego no son fácilmente remediables".