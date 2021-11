Mor Josep Martínez Bisbal, professor jubilat de Filosofia i exvicerector de la UV

Martínez Bisbal va formar part activa del moviment democratizador de la Universitat, concretat en el 'BLOC per una Universitat Progressista, Moderna i Valenciana', que va portar al Rectorat a Ramon Lapiedra entre els anys 1984 i 1994. També era membre del Col·lectiu Joan Lluís Vives i de la plataforma cívica Valencians pel Canvi.

Martínez Bisbal va nàixer a Catadau (la Ribera Alta) en 1950. Va ser vicerector d'Estudis entre 1990 i 1994. Però ja abans es va implicar en la reforma dels plans d'estudis impulsada per la LRU del govern socialista a mitjan anys 80. Diplomat primer en Magisteri i llicenciat després en Filosofia, va dedicar la seua tesi doctoral a Giambattista Vico, filòsof italià dels segles XVII i XVIII, amb una estada d'investigació a Nàpols.

En paraules del catedràtic Josep Lluís Barona: "La filosofia era el seu context intel·lectual, però Pep mai va perdre el pols a la contesa política universitària ni a la societat, activista com no he conegut mai a ningú".