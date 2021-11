'Out of Neither', una reflexión sobre los límites y la política del miedo

La cinta amarilla y negra se ha convertido en todo un símbolo en la pandemia. Sirve para poner un límite, para decir 'no se puede pasar', para indicar un riesgo. Cuando el artista Víctor Solanas-Díaz (Tolosa, 1977) se propuso hacer algo con ella, se puso en contacto con la principal empresa fabricante y le dijeron que había una rotura de stock en la producción por las ventas masivas. Y eso desembocó en Out of Neither.

La exposición, que se puede ver en la galería Picnic de Madrid (Divino Vallés, 23) hasta el próximo 20 de noviembre, le da un nuevo sentido a este conocido material industrial, sobre el que el creador comenzó a investigar hace unos años. Hoy, teniendo en cuenta la situación, reflexiona sobre su implicación en la "política del miedo", al virus de la Covid y también al prójimo, explican desde la galería.

Para ello, añaden, las franjas amarillas y negras son tomadas como píxeles que se combinan mediante un sistema binario para crear efectos de torsión y movimiento. Esto origina formas cercanas al Op-art (arte visual que se basa en ilusiones ópticas) que obligan al espectador a cuestionarse la realidad física de su entorno. Su percepción de las cosas se ve condicionada y el espacio queda transformado.

Esta creación juega con las ilusiones ópticas. VÍCTOR SOLANAS-DÍAZ / PICNIC

Solanas-Díaz, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y por la Cardiff University (Gales, Reino Unido), ha expuesto su obra en instituciones como la Casa de Velázquez (Madrid), la Fundación Bilbao Arte o la Fundación Uncastillo (Zaragoza). Ha participado en ferias como Arco, JustMad o Room Art Fair y ha sido seleccionado en más de un centenar de premios y certámenes de artes plásticas.

Con Out of Neither, la galería Picnic, de reciente creación, inauguró el pasado 2 de octubre su nueva temporada; el próximo artista cuyo trabajo se podrá ver allí, desde el 18 de diciembre, será Marlon de Azambuja. La sala es un prisma de pequeñas dimensiones con acceso desde la calle que pretende generar un espacio de diálogo amplio sobre sus propuestas, incluso con encuentros con los propios artistas.