Puig assenyala que estudiarà amb "rigor" la taxa turística perquè "no pot ser una qüestió d'eslògans polítics"

Puig, en una entrevista a À Punt arreplegada per Europa Press, s'ha referit així preguntat per si en la tramitació parlamentària dels pressupostos es pot introduir la taxa turística com defenen els seus socis de Govern encara que siga de forma voluntària i municipal.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquesta taxa "no es pot entendre des d'una confrontació ideològica perquè no ho és". De fet, "hi ha diferents països en el món que l'apliquen amb Governs de mirades ideològiques diferents".

Per açò, ha assenyalat que el que "si que hi ha que veure és el moment i l'oportunitat, de quina manera es pot fer efectiva i a qui pot beneficiar" i això és "el que cal valorar de manera rigorosa i no com una bandera d'una part o d'altra".

D'aquesta manera, ha insistit que s'estudiarà amb "rigor" per a analitzar amb el sector i dins del Consell quin és el moment oportú i en quines condicions es pot aplicar aquest tipus d'impost i es buscarà "una solució satisfactòria i útil per als valencians" perquè "no és una qüestió de banderes ni d'eslògans polítics".