Cvirus.- Pilar Alegria augura que la implicació serà "màxima" quan s'autoritze la vacunació de menors de 12 anys

La titular d'Educació de l'Executiu espanyol ha realitzat aquestes manifestacions a La Font d'en Carròs (València), on ha visitat un centre educatiu acompanyada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, entre altres autoritats.

Sobre el repunt de casos de coronavirus a Europa i si açò pot "accelerar" el procés de vacunació dels menors de 12 anys, la ministra ha recordat que "des de l'entorn educatiu sempre hem donat suport al que les autoritats sanitàries han anat dictant a cada moment".

"Per tant, quan l'Agència Europea del Medicament determine que s'ha obert ja eixe nou termini per a la vacunació dels menors de 12 anys, estic segura que la implicació de la comunitat educativa serà màxima", ha asseverat.

En aquest sentit, ha apuntat que quan es va obrir eixe termini de vacunació per als adolescents a partir de 12 anys, "la resposta per part dels estudiants va ser absolutament massiva i positiva". "I quan es determine per part de les autoritats sanitàries que és convenient vacunar als menors de 12 anys es procedirà amb el mateix grau d'efectivitat", ha insistit.

LA PRUDÈNCIA, PRINCIPAL "CONSELLERA"

Així mateix, Alegria ha recalcat que, "mentre el virus seguisca convivint en la societat, i tot i sent dels països amb major percentatge de vacunació -estem ja prop del noranta per cent- no cal oblidar la prudència, que ha sigut nostra principal consellera".

La titular d'Educació ha aprofitat per a "agrair a tota la comunitat educativa el magnífic treball que porten realitzant" des que es va declarar la crisi sanitària, quan hi havia "desconeixement del virus i sense la vacuna".

Eixa tasca, ha recalcat, "ha permès que els nostres xiquets i els nostres joves hagen pogut assistir als centres educatius garantint el seu dret a l'educació i, a més, fer-ho en entorns segurs i que hui, amb una part ja avançada del curs escolar, de més de 470.000 aules que tenim en el nostre país, el confinament que tenim en aquests moments no arriba al 0,009".

"Si hui estem en aquesta situació, evidentment, és gràcies a l'experiència que hem adquirit i gràcies al gran treball que realitzen els estudiants, les famílies, els professors i, en general, tota l'activitat educativa", ha subratllat.