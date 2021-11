Cs ve difícil apoyar los presupuestos y abre la puerta a una lista conjunta con el PPCV aunque "no es el momento"

Así lo ha declarado tras un desayuno informativo en la sede del partido, de cara a la tramitación del proyecto de presupuestos de la Generalitat que sigue hasta fin de año y a la posibilidad de que Ciudadanos y el PP concurran juntos a las elecciones que en principio tendrán lugar en 2023.

Sobre los presupuestos, Merino ha garantizado que trabajarán "hasta el último momento" por mejorarlos porque no cree que sean las cuentas que los valencianos necesitan, pero ha advertido que mantendrán una oposición "mucho más firme" que la del año pasado cuando se abstuvieron por la excepcionalidad de la pandemia y porque se aceptaron varias de sus propuestas.

"Mucho tendrían que cambiar las cosas para que no fuera un 'no'", ha constatado, ya que no ve al gobierno del Botànic por la labor y tampoco al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, quien según ella no cumplió todos los acuerdos de 2020 con Cs -entonces lideraba el partido Toni Cantó- y "se deja llevar por sus socios" de Compromís y Unides Podem.

Sus enmiendas se centrarán en seis pilares a largo plazo: bajada de impuestos para "salir del infierno fiscal; apuesta por la juventud con complementos salariales o incentivos para comprar una vivienda; refuerzo de la sanidad "desde los cimientos" con más médicos y mejor atención; "libertad educativa"; recorte de la administración y del gasto superfluo para evitar duplicidades y "despilfarros"; futuro sostenible.

LEY ELECTORAL Y LISTAS CON EL PP

Por otro lado, la portavoz 'naranja' ha augurado que la reforma de la Ley Electoral Valenciana que presentó el Botànic no se llevará a Les Corts antes del final de la legislatura porque no ve especialmente al PSPV por la labor, aunque ha reconocido que con el mantenimiento de la barrera al 5% se pierden muchos votos.

En clave electoral, se ha mostrado dispuesta a estudiar en su momento la posibilidad de unas listas junto al PP, recordando que ya sucedió en comunidades como Navarra y Euskadi. "2023 queda muy lejos todavía", ha puntualizado, para añadir que "otros sí están en campaña" y que ella no es la encargada de decidirlo.

Pero ha remarcado que las siglas de Cs deberían estar en esa candidatura y que el PP tiene una postura diferente sobre las libertades individuales, ya que en su partido abogan por regular y no prohibir. Además, a su juicio, Ciudadanos no puede perder la oportunidad de ejercer como bisagra y evitar que se perpetúe el bipartidismo.

Tampoco ha cerrado la puerta a un posible gobierno con Vox, pero ha subrayado que no tienen nada que ver, que están en contra de los extremismos y que tendrían que ver los resultados de las elecciones y las políticas que propone este partido para pactar.

Y a nivel interno, ha destacado que la relación del grupo de Cs en Les Corts es buena, tras la salida de Cantó hace unos meses y de los diputados tránsfugas que no han dejado el acta, y el papel de María Muñoz como coordinadora autonómica del partido, aunque ahora está centrada en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como diputada en el Congreso.

'OTRAS POLÍTICAS', UNA PUESTA EN ESCENA

Ruth Merino también ha rechazado el acto 'Otras políticas' que compartieron el sábado en València la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y las portavoces de Más Madrid, Mónica García, y del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain.

En su opinión, no es necesario un evento solo protagonizado por mujeres, como tampoco de hombres, y no fue más que una puesta de escena en la que cree que alguna de las cuatro intentaba buscar su sitio. Eso sí, ha rechazado definirlo como un aquelarre como hizo la 'número dos' del PPCV, Mª José Catalá, o el líder de este partido, Pablo Casado.