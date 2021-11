La PAH denúncia que el jutjat deixa "en obert" el desnonament d'una família amb quatre fills en especial vulnerabilitat

20M EP

NOTICIA

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteques (PAH) a València ha acudit aquest dilluns a la Ciutat de la Justícia per a protestar contra el "desnonament en obert" de Sole, Ishmael i els seus quatre fills menors, una família d'"especial vulnerabilitat", el llançament de la qual estava previst divendres passat 12 de novembre, però que finalment no es va produir, gràcies a l'acció de la plataforma.