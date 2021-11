El BNG no garantiza su apoyo a los PGE por "no apreciar gran interés negociador" por parte del Gobierno

20M EP

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, no garantiza por el momento su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 por no contener "concreciones" con respecto a sus enmiendas y porque no aprecia "gran interés negociador" por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.