La vuelta de Kiko Rivera a Sábado Deluxe ha levantado ampollas entre los profesionales de la prensa del corazón. En el caso de Alessandro Lecquio, que siempre se ha mostrado muy crítico con el DJ, no ha quitado el pie del acelerador al referirse a las declaraciones de este en el programa de la noche del sábado en Telecinco.

Como es habitual, tras ofrecer a la audiencia algunos cortes de la entrevista de Kiko el pasado sábado, Joaquín Prat ha dado paso a que los colaboradores del matinal opinen al respecto. "En esa familia no funciona nada bien", ha señalado Beatriz Cortázar, a lo que Lecquio ha contestado: "A mí la sensación que me dio fue la de un caradura".

"Para él, todos son malos menos él, que es un bendito. Es tan egoísta que, al describir el encuentro con su madre dice 'es la madre que necesitaba' en un momento en el que Isabel necesitaba más un hijo que Kiko una madre", ha completado el conde.

Joaquín, por su parte, ha apuntado: "Si mi relación con mi madre es muy mala, apelo a que ella también es abuela. No quieres saber nada de mí, mamá. Perfecto, yo tampoco me siento querido por ti, pero igual te viene muy bien ejercer de abuela".

Además, Antonio Rossi ha recalcado que el gesto de Isabel Pantoja al retirar las flores que Kiko había llevado a la tumba de su padre fue "un acto de mala fe" por parte de la tonadillera.

En lo que se refiere a las declaraciones que el DJ hizo acerca de su hermana, Lecquio no ha dudado en mostrar su desaprobación: "Con Isa siempre se ha comportado como un miserable y lo sigue haciendo. Además, debería aprender de ella porque en esos momentos lo fundamental es apoyar a la persona que sufre, que es su madre". Cortázar, por su parte, se ha mostrado a favor de Isa Pantoja, diciendo que "Kiko tiene para todos menos para él".

"Dice que no es rencoroso, cuando es el tipo más rencoroso del mundo. Dice que no es celoso, cuando es el tipo más celoso del mundo", ha completado el aristócrata con respecto a Kiko Rivera. "Tu madre te ha abrazado y te quiere muchísimo, pero tú la has llamado de todo", ha agregado Beatriz Cortázar.