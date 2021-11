Puig: "En cap cas hi haurà avançament electoral i tampoc està en l'agenda una renovació del Consell"

Puig, en una entrevista en À punt recollida per Europa Press, ha descartat avançar els comicis perquè ara l'objectiu és "aprovar els pressupostos i captar els màxims fons europeus possibles" per a la Comunitat Valenciana i "per descomptat si en un moment donat pense que hi ha renovar l'equip ho renovarem, però tampoc en aquests moments forma part de l'agenda".

En eixe sentit, ha explicat que no hi haurà avançament electoral perquè "si tenim uns pressupostos que s'aprovaran i si tenim estabilitat, el que hem de fer és tractar de captar els màxims fons possibles i accelerar el procés de transició ecològica i digital per a generar més ocupació".