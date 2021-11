Rambleta reflexiona sobre la preparació davant la mort amb 'Eclipsi total', coproducció amb Pont Flotant

En el nou espectacle de Pont Flotant, la companyia torna a "embolicar-se en els fils de la memòria per a qüestionar-se com gestionem, com reaccionem, com eduquem, com ens preparem enfront d'un fet inevitable i irreversible com és la mort".

L'obra, dirigida i creada per Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz i Pau Pons, i interpretat per Àlex Cantó i Jesús Muñoz, podrà veure's en Rambleta fins al 21 de novembre.

Un convit serveix com a fil conductor de la història. En la taula se senten diverses generacions de les famílies dels protagonistes. Els intèrprets juguen a recordar als seus avantpassats; els posen cos, graven les seues veus, recreen un passat que se'ls esdevé fictici, explica l'espai cultural valencià en un comunicat.

Els convidats aniran arribant a aquesta celebració i uns altres, els més vells, aniran cedint les seues cadires. Testimoniatges i artífexs del seu propi enterrament, els intèrprets repassen les seues vides a través de diferents preguntes projectades que també interpel·len directament a l'espectador.

Amb l'ajuda d'una interminable tira cronològica, Àlex i Jesús fan un recorregut trepidant des de la història de les seues famílies, passant per nombroses fites, com l'invent de la roda, l'ús quotidià del foc, l'aparició i l'extinció de diverses espècies humanes fins a arribar a l'inici de tot. Agafen distància, miren la vida des d'una escala geològica, astronòmica, per a relativizar la nostra minúscula existència.

NI FRIVOLITAT NI SENTIMENTALISME

"En 'Eclipsi total' hem trobat un to sobri, respectuós i al mateix temps amb humor, per a parlar de la forma més natural possible sobre la mort, intentant no caure en la frivolitat ni en el sentimentalisme", assenyalen els seus creadors.

El pas del temps sempre ha estat present en la majoria dels treballs de Pont Flotant. Passat, present i futur sempre han dialogat en escena, posant l'accent en les diferents etapes vitals dels membres de la companyia: la infància, l'edat adulta, la vellesa...

Després de vint anys mirant de reüll el misteri de la vida en les seues creacions, la companyia es decideix a parlar directament sobre un tema delicat, complex, misteriós i ple de tabús com és la mort.