UAGN pide mejoras fiscales frente al incremento de costes y el "hachazo" al sector este año

El presidente de la organización agraria, Félix Bariáin, ha afirmado que con las medidas en vigor para 2021 el sector primario va a sufrir además "un hachazo brutal" por lo que ha pedido que se adopten medidas y que esas medidas se apliquen con carácter retroactivo, es decir, que tengan efectos en 2021.

Bariáin ha señalado que "a día de hoy la agricultura y la ganadería navarra son las peor tratadas fiscalmente de entre todas las Comunidades del Estado y de eso tienen que ser conscientes la consejera de Hacienda, la consejera de Desarrollo Rural y los partidos políticos". "No puede ser que una política fiscal cierre explotaciones. La política fiscal tiene que ayudar y animar a nuevos emprendedores y a los ya existentes", ha afirmado.

Por otro lado, el presidente de UAGN ha afirmado que se tienen que dar "estímulos fiscales para producir y que el desabastecimiento no afecte a productos de primera necesidad". "No es información alarmista, lo que estamos viendo en otros sectores puede ocurrir también en el primario y puede haber lineales desabastecidos", ha asegurado.

Así, el responsable de la organización agraria ha apelado a la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, para que "presione" tanto a la consejera de Economía y Hacienda como a los partidos políticos para introducir mejoras fiscales.

Félix Bariáin ha señalado que, si bien el año pasado el Gobierno foral adoptó medidas fiscales sin "haber contado" con el sector primario, este año sí ha habido un "diálogo fluido" para la adopción de medidas. Sin embargo, ha señalado que las medidas contenidas finalmente en el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento foral son "insuficientes".

En concreto, ha explicado que UAGN "ha conseguido que las ayudas Covid lleguen a los autónomos del campo, que dentro de la ley de medidas tributarias haya una exención del 50% de las ayudas de la PAC, o que el 100% de las ayudas a desarrollo rural también tengan exención siempre con un límite de 120.000 euros".

Sin embargo, Félix Bariáin ha afirmado que este paquete de medidas es "a todas luces insuficiente debido a la situación del sector". En concreto, ha explicado que están incrementándose los costes para agricultores y ganaderos, pero no puede trasladar esos costes al precio de sus productos, lo que "está motivando cierre de explotaciones y que muchas otras explotaciones estén al límite".

Así, ha señalado que "los fertilizantes están al doble de precio del año pasado sin ni siquiera tener garantía de que los vamos a conseguir, el precio de las semillas se ha incrementado un 20%, el del agua un 33%, el de los plásticos casi un 50%, el gasoil se ha encarecido un 75%, la luz ha subido un 270%".

Félix Bariáin ha afirmado que ante esta situación "la respuesta no puede ser una mayor presión fiscal, la respuesta tienen que ser exenciones fiscales".

Así, ha solicitado que se aumente del 35 al 40% la minoración de la cantidad exenta de tributación, que se aumente del 50% al 100% la exención para las subvenciones de la PAC, que se incluyan las amortizaciones en la minoración de ese rendimiento, un índice corrector para la modalidad de tributación de estimación directa, más exenciones como forma de combatir el despoblamiento, o índices correctores para población que tenga daños por fauna cinegética, el oso o los posibles daños que pudiera ocasionar el lobo.

Además, ha pedido que estas medidas tengan efecto retroactivo y se apliquen directamente para 2021, pues "el hachazo fiscal que vamos a sufrir en 2021 es a todas luces injustificado, un atraco a mano armada a la agricultura y la ganadería navarra".

Félix Bariáin ha explicado que el año pasado se decidió eliminar el llamada sistema de módulos para la tributación de agricultores y ganaderos, algo que no ha sucedido en el resto de España. "No tenía sentido cambiarlo cuando en el resto del Estado no se cambió", ha señalado.

Además, ha criticado que el incremento de precios que se está dando en los productos y que están notando los consumidores no está llegando al bolsillo de los agricultores. Así, Bariáin ha señalado que "estamos aburridos de ver inspectores por el campo y pedimos la misma presión para todos, para la formación de precios en la cadena también nos gustaría que hubiese presión en la investigación".