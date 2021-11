López Miras, sobre una posible sexta ola: "tenemos que ser muy prudentes y no darle tregua al virus"

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha mostrado su esperanza en que la irrupción de una posible sexta ola de la pandemia no haga peligrar la Navidad al considerar "el nivel de inmunización de la población, sobre todo en España donde ha habido altas tasas de vacunación, no hará que lleguemos a una situación tan drástica". En cualquier caso, cree que "tenemos que ser muy prudentes y no darle tregua al virus".