CSIF exigeix la "reactivació" dels grups de teràpia per a pacients amb addicions en el departament de la Ribera

El sindicat assegura, en un comunicat, que aquestes unitats "estan paralitzades des de març de 2020, amb el perjuí que genera a les més de 70 persones que passen anualment per ells i a les noves que no poden incorporar-se al no desenvolupar-se aquest mètode terapèutic fonamental".

CSIF apunta que, fins a març de 2020, funcionaven dos grups, que reunien una quinzena de persones per sessió. Un, el denominat Matrix, abastava a hòmens i dones i estava citat els dimecres de 13.00 a 15.00 hores; i l'altre, específicament per a dones, es duia a terme dimarts de 10.00 a 12.00 hores.

Afigen que, a l'inici de la pandèmia, aquesta activitat va quedar suspesa. Amb la caiguda de les restriccions, al juny del passat any, van donar la instrucció per a reactivar-los. No obstant açò, "i malgrat la contínua reclamació d'un espai adequat i ventilat per a desenvolupar-los per part de professionals i afectats des d'eixe mes de juny de 2020, la direcció del departament de salut no ho ha assignat".

"Tampoc ha respost la proposta de juny d'enguany d'obertura d'un nou grup de persones addictes amb diagnòstic de psicosi i trastorn per ús de substàncies", lamenten.

La central sindical recalca que "ni donen alternatives ni mostren la menor preocupació pels grups de teràpia". En aquest sentit, adverteix que aquestes reunions "resulten fonamentals per a recuperar-se d'una addicció". En no realitzar-se, els actuals pacients "empitjoren" i tampoc poden incorporar-se altres nous a els qui li les prescriu l'especialista.

CSIF posa l'accent en la precarietat en aquesta prestació en un departament de salut que només disposa d'una UCA tot i que, per població, li correspondria una segona.

La situació, adverteixen, "s'agreuja davant la impossibilitat, per no disposar d'un espai en condicions adequat, de dur a terme les reunions de grups amplis, d'una quinzena de persones, fonamentals per a una evolució positiva dels pacients". Finalment, el sindicat reclama "amb urgència l'assignació d'un espai adequat per a les teràpies de grup".