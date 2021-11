BBVA llança una OPA sobre el 50,15% restant de la seua filial a Turquia per 2.249 milions

La quantia màxima total que pagarà BBVA és de 25.697 milions de lires turques (equivalent a aproximadament a 2.249 milions d'euros), en efectiu, en el cas que tots els accionistes de Garanti BBVA venguen les seues accions.

En concret, la contraprestació suposa una prima del 34% sobre el preu mitjà ponderat per volum dels últims sis mesos; del 24% sobre el de l'últim mes; i del 15% sobre l'última cotització del 12 de novembre, segons ha informat el banc.

"Aquesta operació és una magnífica oportunitat per a invertir en la nostra filial a Turquia i generar valor per als nostres accionistes", ha assenyalat el president del Grup BBVA, Carlos Torres Vila. "A més suposa una oportunitat perquè els accionistes de Garanti BBVA puguen vendre les seues accions a un preu atractiu", ha afegit.

Torres Vila ha subratllat que Turquia és un mercat "estratègic" per al banc, i a pesar de la volatilitat a la qual està sotmesa en el curt termini, té un "gran potencial", amb bones perspectives de creixement a llarg termini.

INCREMENTARIA EL BENEFICI PER ACCIÓ DE BBVA DE 2022 EN UN 13,7%

Assumint una acceptació total de l'oferta per part dels accionistes de Garanti BBVA, i considerant el benefici estimat pels analistes per al grup i la filial, l'operació incrementaria el benefici per acció de BBVA de 2022 en un 13,7% i el valor comptable tangible per acció a setembre de 2021 en un 2,3%.

D'altra banda, l'impacte màxim esperat en el ràtio de capital CET1 del grup a setembre de 2021 seria "molt limitat" (-46 punts bàsics).

L'oferta no està condicionada i BBVA acceptarà qualsevol nivell de participació. En el cas que no acudisquen tots els accionistes però que després d'aquesta operació BBVA supere el 50% de participació, el banc podria incrementar la seua participació sense haver de llançar una altra OPA.

L'inici d'aquesta OPA voluntària està subjecte a les autoritzacions regulatòries pertinents. BBVA estima que l'operació es tancarà en el primer trimestre de 2022.