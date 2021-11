Sala Russafa estrena 'Fer-te el sopar i altres delícies', defensa de les cures com a "acte revolucionari"

Lucía Sáez i Ester Medrano presenten aquesta comèdia on la cura dels altres i d'un mateix apareixen com una actitud humanista. Una manera de desmuntar el discurs imperant de l'autosuficiència, poetitzant escènicament sobre les relacions humanes.

A més, Paco Zarzoso s'incorpora en la direcció d'aquesta peça de creació col·lectiva, basada en una investigació prèvia, que inclou des de lectures a entrevistes a professionals, usuaris i voluntaris de diferents projectes i associacions dedicades a la cura.

En un món on cada vegada agafa més força el discurs de l'autosuficiència, la independència i l'individualisme com a camí de l'èxit, dos actrius i creadores valencianes van decidir tombar-ho a força d'abraçades, d'humanitat. És el germen de 'Fer-te el sopar i altres delícies'.

La funció és una tragicomèdia de la SubTerránea, formació fundada per Ester Medrano i Lucía Sáez, que en 2020 va ser nominada per segona vegada als Premis Max, aquesta vegada com a autoria revelació pel muntatge familiar Federico, informa la sala en un comunicat.

Les dos creadores i intèrprets estan vinculades a Sala Russafa, primer com a alumnes i després damunt dels escenaris dins de l'elenc d'alguns espectacles. No obstant açò, és la primera vegada que presenten en aquest teatre una obra pròpia, tan pròpia que naix de les inquietuds que les dos van desenvolupar després de ser mares.

"Després de donar a llum, comencem a pensar molt sobre les cures. Però no només des del punt de la maternitat. En realitat, els bebés, les persones adultes, els ancians, els joves, tots ens necessitem uns a uns altres", explica Sáez, per a qui la decisió de dedicar temps a un mateix o a altres persones s'ha convertit en un fet revolucionari. En aquesta societat, pareix que els moments que invertim a parar, reflexionar o observar és temps perdut, quan resulta fonamental en la cura pròpia i dels altres", comenten des de la companyia.

RESIDÈNCIA CREATIVA

"Ens agrada crear en un format de residència creativa. No partim d'un text tancat, sinó que hi ha tot un procés col·laboratiu i d'experimentació. Comencem a treballar aquest projecte al febrer de 2020, però els últims cinc mesos han sigut els més intensos", expliquen des de la SubTerránea. Un últim tram en el qual han incorporat a Paco Zarzoso per a dirigir la peça, col·laborant per tercera vegada amb la companyia en aportar una mirada externa per a crear, entre tots, el resultat final.

El format escollit per a tractar aquest tema ha sigut la tragicomèdia, amb un to humà i divertit. "Fem molta crítica, però sempre des d'un punt de vista àcid. L'humor, la burla i el riure són súper necessàries", apunta Sáez.

El punt fort de l'espectacle és la seua poètica, present tant en el text com en la pràctica d'una posada en escena que aposta per imatges de gran bellesa estètica. "El recurs de la metàfora ens ajuda a plantejar preguntes, que és el que volem. No busquem explicar el món segons la nostra visió, llançar un pamflet, sinó suggerir una inquietud i convidar al públic a pensar sobre açò", sostenen des de la formació valenciana.

En l'estrena d'aquesta setmana en Sala Russafa defenen, amb grans dosis d'humor, coses tan bàsiques com la socialització, l'empatia o la calma. En escenes inspirades per personatges i situacions reals, les dos actrius es transformen sobre l'escenari en mares que procedeixen al desllete, filles que passen a cuidar de les seues progenitores, cuineres entre fogons. En definitiva, "situacions quotidianes en les quals es recrea l'absurd i la tensió que es produeix entre un món que premia cada vegada més l'individualisme enfront de la naturalesa social com a individus".