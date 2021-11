Melodie Peñalver, exconcursante de La isla de las tentaciones, ha decidido confesar a sus seguidores uno de los recuerdos más duros que tiene de años atrás: destrozada ante la anécdota y transparente delante de la cámara, ha confesado cómo todo se derrumbaba a sus 18 años y vivía una experiencia que le llevó por el camino de la ansiedad a causa de los estudios.

"Hubo una época que lo pasé muy mal, cuando cursaba bachillerato", ha compartido en su canal de Mtmad, concretando que perdió la motivación y se frustró muchísimo, no se encontraba en su educación y, marcada por su primer novio, ocultaba a su madre lo accidentada que iba en los estudios a sus 17 años.

Todo sucedió cuando la ilicitana dejó el instituto y comenzó su relación con Cristian Jerez. Ambos pusieron rumbo a otro país, una drástica decisión que terminó complicando sus planes de futuro y todo lo que tenía establecido. "No se lo deseo a nadie", ha afirmado la que fue concursante de La isla de las tentaciones.

Ella misma no se había imaginado nunca sin estudiar, y es que Melodie, al igual que múltiples y jóvenes estudiantes de la educación secundaria y posterior, se veía afectada por la presión que recibía "desde pequeña" y el entorno donde estudiaba: "Admiraba a las que sacaban nota, para mí eso era súper importante".

Cuando perdió ganas y repitió curso, se vio afectada y, explica, "desencadenó en muchísima ansiedad". Intentando no llorar, se ha sincerado sobre cómo recibió la receta para medicarse y se acostumbró a vivir con el cuadro de ansiedad. "He visto cómo gente no puede vivir sin tomarse esa pastilla para dormir", ha contado, explicando por qué se negaba a tomar la medicación.

"Me ahogaba, no podía respirar, no estaba pensando en nada malo, pero mi cuerpo y mi mente me jugaban malas pasadas. Estaba saliendo todo a flote", ha confesado, con la voz temblorosa, añadiendo que pudo superarlo y ya no volvió a pasar con la ansiedad tal y como la experimentó entonces.

"Vosotros sois lo más importante que tenéis, no centréis vuestras prioridades en otras personas: después de vosotros mismos, sí, pero primero vosotros", ha insistido, animando al cuidado propio y a no tener miedo a abrirse y buscar ayuda, fomentando la terapia.