Cvirus.- Una incidència informàtica impedeix demanar cita telemàtica per a rebre la dosi de reforç de Janssen

Aquest dilluns començava el termini perquè les 210.000 persones immunitzades amb la vacuna de Janssen a la Comunitat Valenciana començaren a sol·licitar cita en els centres de salut per a rebre una dosi de record per a optimitzar la protecció contra el coronavirus. En aquest cas se'ls administrarà vacunes d'ARN missatger (ARNm) (Pzifer o Moderna).

No obstant açò, una incidència informàtica no permet demanar la cita via telemàtica i els tècnics ja estan treballant per a resoldre està disfunció.

La dosi de record s'administrarà almenys tres mesos després d'haver rebut la vacuna de Janssen. A més, es podrà simultanejar amb l'administració de la vacuna de la grip, sempre que la persona complisca els requisits per a rebre també la vacuna antigripal, puntualitzen des del departament que encapçala la consellera Ana Barceló.