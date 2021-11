Cvirus.- Puig descarta noves restriccions però defèn implantar el certificat covid per a animar a la vacunació

Puig, en una entrevista a Les Notícies del Matí de À Punt arreplegada per Europa Press, ha destacat que la societat valenciana ha mostrat "una corresponsabilitat enorme" i, gràcies a açò, la incidència ha tingut "un comportament millor que altres comunitats i altres països" i ara considera que és "el moment de fer un pas més" i que pot ser "útil" demanar el certificat covid per a accedir a determinats espais, que no ha concretat.

Així, ha recalcat que Espanya és "un exemple de la vacunació i la Comunitat Valenciana especialment en vacunació, corresponsabilitat i seguiment permanent de totes les restriccions tan dures que hem tingut". "I això-ha subratllat- ha donat resultat i s'han salvat moltes vides, famílies i empreses".

Per açò, ara defèn que és el moment de "fer un pas més" per a "intensificar al màxim" la vacunació d'aquells que encara no estan immunitzats i per a aconseguir-ho ha recalcat que es "facilitarà al màxim" la vacunació.

Puig ha recalcat que prop del 90% de la població diana de la Comunitat Valenciana ja està vacunada però cal superar fins i tot aquesta xifra i per a açò considera que pot ser "útil" demanar el certificat covid per a accedir a determinats espais.

A més, ha recordat que hui es comença a administrar la dosi de record als 210.000 valencians vacunats amb Janssen i se continua amb els majors de 70 anys.