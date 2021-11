Una periodista de TVE denuncia que el ente público no le hace caso al Canal 24 Horas: "Parece que no existe"

La periodista de TVE Montserrat Boix lanzó este sábado una amarga queja contra el ente público por, en su opinión, darle poca importancia al Canal 24 Horas.

Con motivo de una pieza que elaboró sobre las protestas y el boicot de las mujeres belgas a discotecas del país por los últimos casos de agresiones sexuales, emitido en el canal de noticias de la pública, Boix quiso alzar la voz por el ninguneo que en otros canales se hace del Canal 24 Horas.

"Es lo que tiene trabajar para el Canal 24 Horas, que parece que no existe. He preparado esta información, pero si no la tuiteo yo no se verá ni en las redes ni en la web", denunció la periodista en Twitter.

Es lo que tiene trabajar para el #Canal24Horas #RTVE que parece que no existe :-( He preparado esta información pero si no la tuiteo yo no se verá ni en las redes ni en la web. ¿Me ayudáis a difundir la protesta de las jóvenes belgas? #violenciacontralasmujeres @JMPEREZTORNERO https://t.co/kH7RCsB0WD — Montserrat Boix (@montserratboix) November 13, 2021

Unas palabras que se hicieron virales en internet, donde la mayoría de los usuarios alaban a la periodista, dándole, además, la razón.

Gracias Montse, de las pocas valientes en dar la cara. 💜💜💜 — Luz. MUJER. D.O.💜💜💜 (@Luz64589427) November 13, 2021

Por supuesto !! Gracias a tu tuit he conocido la noticia , me@parece increíble . — Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) November 14, 2021

Pues te puedo asegurar que en casa vemos las noticias con ustedes. Gracias por el trabajo. — HiurmaIUC🔻🌻 (@rojaresistencia) November 14, 2021

Ante tanta respuesta positiva es la propia periodista la que hace un alegato en favor del Canal 24 Horas, del que dice que "es el mejor canal de RTVE".