El preu dels turismes de segona mà puja a la Comunitat Valenciana un 11,4% a l'octubre

Per províncies, Alacant va registrar el major increment de preu dels turismes d'ocasió en la Comnitat, en comparació del mateix mes de l'any passat, amb un augment del 15,4%, fins a aconseguir els 11.560 euros. En l'altre extrem, a València va registrar el menor ascens un 7,39% (11.162 euros), mentre que en la província de Castelló el preu del vehicle d'ocasió va créixer un 13,71% fins als 11.251 euros.

En comparació del mes anterior -setembre de 2021-, el preu mitjà del mercat de turismes d'ocasió va pujar a la Comunitat Valenciana un 7,75%, enfront d'un augment del 9,45% de la mitjana nacional.

En el cas dels turismes de més de huit anys, el preu en la regió valenciana es va situar en 5.622 euros, enfront dels 5.461 euros de la mitjana nacional. Els turismes l'antiguitat dels quals supera els huit anys són majoritaris en el mercat d'ocasió valencià, amb un pes del 65,4% de la totalitat dels cotxes transferits a l'octubre.

"FORT DISPERSIÓ DE PREUS" EN EL MERCAT NACIONAL

El preu mitjà dels turismes de segona mà a Espanya va ser d'11.687 euros a l'octubre, un 11,9% més que en el mateix mes de l'any passat. Es recuperen així els preus mitjans de l'any (11.693 euros) després del fort descens registrat al setembre, quan el preu mitjà es va situar en 10.526 euros.

Per la seua banda, els cotxes de més de huit anys van tindre un preu mitjà de 5.461 euros en el conjunt del país. Els turismes l'antiguitat dels quals supera els huit anys són majoritaris en el mercat d'ocasió espanyol, amb un pes del 64% de la totalitat dels cotxes transferits a l'octubre.

En el desé mes de l'any s'ha produït una "forta dispersió en els preus" per comunitats autònomes, amb descensos del -14% a Castella i Lleó (10.205 euros) o del -16% d'Extremadura (9.956), davant d'alces de +20% en la Comunitat de Madrid (14.610 euros) o un +15,9% a Catalunya (12.207 euros, expliquen des d'Ancove.

En el mercat de turismes de més de 8 anys, el preu màxim s'anota en la Comunitat de Madrid, amb 6.131 euros de mitjana a l'octubre i el mínim de 4.488 euros en les Illes Canàries.

Segons Anvoce, el mercat de vehicles d'ocasió és "molt heterogeni" i, per tant, la comparació dels preus d'unes províncies a unes altres pot variar per diversos factors. En primer lloc, per l'antiguitat dels vehicles venuts. Allí on es produeixen moltes automatriculacions de quilòmetres zero (que la DGT les comptabilitza com a operacions de vehicles usats), el preu és més alt, igual que les vendes de les unitats procedents de les empreses de lloguer, que solen vendre's amb 6-9 mesos de vida.

Un altre factor que pesa de forma notable en els preus és el tipus de vehicle, tant pel model (diferències entre les marques Premium i les no Premium), així com la potència i l'equipament.