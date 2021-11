Donda West es el nombre que el rapero Ye, antes conocido como Kanye West, ha honrado con su último álbum. En memoria de su madre, fallecida hace 14 años, ahora continúa homenajeándola con la última publicación que ha dejado en su feed de Instagram.

Una bonita foto familiar, donde Donda miraba a Ye, con una amplia sonrisa, cuando este solo era un bebé y entre sus brazos, ha derretido el corazón de muchos seguidores.

El rapero se encuentra en una fase de recuperación entre numerosos cambios, tras su candidatura fallida y en pleno proceso de divorcio con Kim Kardashian, tratando de sacar provecho de su última publicación musical, cuyo nombre es el de su propia madre. Y parece estar agradecido de sus genes y su familia, como suele demostrar públicamente.

El compositor ya compartió una historia sobre su querida y difunta madre durante una aparición en My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, en 2019: "Este habría sido el momento más divertido de su vida para tener a esos niños corriendo por la casa y poder ir y comprarles juguetes". Se trataba de un momento que el rapero compartía sobre sus cuatro hijos con Kim Kardashian: North, Saint, Chicago y Psalm.

“Recuerdo que mi madre me compró un oso que era multicolor y estaba muy interesado en Takashi Murakami en ese momento, en ese tercer álbum, Graduation. Entonces, ella lo compró", añadía, comentando la atención que Donda siempre le daba. Tras la muerte de su madre, Ye explicó que hizo todo lo que pudo "para encontrar ese oso y colocarlo encima de todas las cosas de Takashi Murakami que tenía en la casa".

La madre del rapero perdía la vida a sus 58 años en 2007, en Marina del Rey (California), por un ataque al corazón día después de que se sometiera a procedimientos de liposucción, reducción de senos y abdominoplastia. Donda es recordada y admirada, no solo por Ye sino por todos sus fans y seres queridos.

"Donda cambió mi vida, Ye. Las 27 canciones, cada una elaborada con subidas eufóricas que carecen de tejido conectivo, son simplemente un volcado de datos de piezas que iniciaron mi búsqueda de una vocación superior", comentaba el artista Mabu bajo la publicación. Otros muchos llenaron el post de comentarios y respetos en honor a esta increíble madre, añadiendo "ahora ella descansa en paz".