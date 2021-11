Detinguts dos homes per incendiar la casa d'un familiar a la Granja de Rocamora (Alacant) per una suposada revenja

20M EP

NOTICIA

La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 25 i 27 anys com a presumptes autors d'un incendi, provocat suposadament per una revenja, a la Granja de Rocamora (Alacant). El sinistre va tindre el seu origen en desavinences entre familiars per un contracte del lloguer de la vivenda afectada i d'altres immobles.