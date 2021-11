Renfe s'avança al 'Black Friday' amb preus especials en bitllets d'AVE i Llarga Distància

20M EP

Renfe se suma a la celebració del 'Black Friday' amb el llançament de preus especials per a trens AVE i Llarga Distància. L'oferta promocional és vàlida per a compres que es realitzen entre els dies 15 i 19 de novembre i els bitllets adquirits seran per a viatjar al llarg del 2022.