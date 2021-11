Planas reclama una "respuesta europea" al incremento de los costes de producción del sector agrícola

En declaraciones a la prensa antes de participar en la reunión de ministros de Agricultura de los Veintisiete, el español ha avanzado que pedirá al Ejecutivo comunitario la activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados (OCM) para que se permita dar apoyos "puntuales" a los productores necesitamos.

"Estamos ante un fenómeno de naturaleza europea y mundial", ha expresado Planas, quien se ha mostrado especialmente preocupado por dos cuestiones: la situación de los fertilizantes, cuyo precio se ha "más que duplicado" y la alimentación ganadera tanto por la soja como lo por los cereales.

"Voy a pedirle a la Comisión Europea que active el artículo de la Organización Común de Mercados en el mismo sentido que hizo en 2015 para permitirnos apoyos puntuales a los productores necesitados por ello", ha señalado, en referencia a la medida prevista en la PAC para actuar ante perturbaciones graves del mercado.

En este mismo punto, el ministro ha señalado que también planteará que en la revisión del acuerdo comercial con África meridional "no se hagan concesiones suplementarias de contingentes de cítricos" porque esto "supondría un elemento de disrupción" de un mercado que "está estabilizado y funciona bien".

PRODUCTORES DE LA PALMA

Por otro lado, y como adelantó ya la semana pasada, Planas trasladará a Bruselas la necesidad de que se tenga en cuenta la "fuerza mayor" que supone la erupción del volcán en La Palma para que los productores canarios afectados tanto por la lava como por la ceniza puedan seguir recibiendo ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

En particular, España pide flexibilidad para que no se exija que el 70% del producto sea comercializado para poder recibir las ayudas previstas en 2022 y los siguientes años puesto que la campaña de este año está "perfectamente salvada" y no existe "ningún problema de cobro de las ayudas", "Creo que efectivamente aun tendremos que discutirlo sucesivamente con la Comisión pero existen mecanismos para hacer posible evidentemente que así sea", ha subrayado el ministro español.

CONSULTAS PESQUERAS CON REINO UNIDO

Con respecto a los asuntos pesqueros de la reunión de los Veintisiete, Bruselas informará a los ministros sobre la situación de las consultas con Reino Unido para fijar las posibilidades de pesca de las poblaciones compartidas de cara a 2021.

España aspira, ha explicado Planas, a aliviar el recorte del 20% contemplado por los institutos científicos para la merluza norte, a aumentar la cuota par gallo y rape y a mantener las capturas para bacalao del oeste de Escocia y mar Céltico para evitar el estrangulamiento de la flota.

Aunque no entra en la agenda de este lunes, el titular de Pesca del Gobierno se ha confesado "preocupado" por la pesca del Mediterráneo, cuya flota artesanal ha hecho un esfuerzo "muy notable" en cuanto a reducción de días de trabajo. "Tenemos que encontrar un solución", ha dicho, que mantenga la sostenibilidad biológica, pero también económica y social.