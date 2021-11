L’ETNO obri el seu arxiu de fotografia

El Museu Valencià d’Etnologia (l’Etno) acull fins al 27 de febrer de 2022 l'exposició ‘Univers d’Imatges. Col·leccions fotogràfiques de l’Etno’, un projecte que naix amb la finalitat de presentar en públic per primera vegada una part del seu arxiu fotogràfic, un departament que compta amb més de 40.000 imatges.

L'exposició mostra 350 fotografies pertanyents a 12 col·leccions dels fons del museu i s'ha plantejat fugint dels formats clàssics d'exposicions fotogràfiques d'àmbit històric i arxivístic.

L'arxiu de l’Etno que ara es mostra va nàixer amb el propi museu en 1982, i ha incorporat al llarg dels anys material de fotògrafs professionals coneguts i reconeguts, com per exemple Paco Jarque o Cabrelles Sigüenza, així com altres col·leccions amb unes especificitats diferents, com per exemple el material de treball de camp del personal de conservació del museu o les interessants col·leccions d'imatges que van formar personatges gens coneguts com a fotògrafs, com per exemple José Soler Carnicer, periodista i escriptor.

L'exposició està comissariada per Pau Monteagudo, tècnic de l'arxiu d'imatge del museu dependent de la Diputació de València, i compta amb les aportacions de dos artistes joves que estan desenvolupant el seu treball a partir de la fotografia com a contenidor de la memòria individual i també col·lectiva: José Manuel Bellido i Isabel Bonafé.

L'arxiu fotogràfic de l’Etno, com explica el director del museu, Francesc Tamarit, està compost de diferents col·leccions que representen diverses temàtiques habituals en la història de la fotografia.

Cinc d'aquestes aproximacions es tracten en l'exposició: la fotografia científica (etnogràfica en aquest cas), la professional, la de les institucions, la dels aficionats i la fotografia domèstica i familiar. Aquestes mirades generen un teixit compartit que forma la memòria col·lectiva.

L'exposició s'organitza en aquests cinc apartats, amb una introducció prèvia referida a la memòria on s'exposen les aportacions artístiques de Bellido i Bonafé.

«Reflexionar sobre la memòria»

El diputat de Cultura, Xavier Rius, acompanyat pel director del museu, Francesc Tamarit, va posar en valor durant la presentació de la mostra la capacitat d'aquesta proposta per a «reflexionar sobre la memòria, en un sentit antropològic, de construcció, d'ús i de necessitat per a l'enfortiment de les comunitats, a més de treballar la idea d'arxiu com a servei capital per a construir la memòria col·lectiva i, més concretament, la memòria visual».