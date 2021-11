Aprovada amb un 91% l'Executiva del PSOE valencià, més jove i amb més dones

Els 471 delegats del PSPV-PSOE van aprovar aquest diumenge amb un 91,45% dels vots la nova Executiva del partit, que contempla un canvi generacional, que compta amb més dones (34) que homes (29) i amb un gran pes del municipalisme.

Els 471 delegats del XIV Congrés del PSPV-PSOE que es va celebrar a Benidorm (Alacant) van votar a favor el 91,45%, en blanc el 8,08 i hi va haver el 0,46 nuls, mentre que la resta d'òrgans nacionals també van ser aprovats per un percentatge molt similar: el Comité Nacional (91,16%), el Federal (89,15%) i el d'Ètica (91,14%).

En una Executiva que tindrà 63 persones, i que reduirà així els 74 noms de l'anterior, el PSPV-PSOE ha creat la figura de subsecretària General i d'Igualtat, que serà per a Ana Domínguez, actual presidenta del Consell València de Joventut, així com també la Secretaria d'Estratègia i Acció Electoral, que tindrà com a responsable a Tania Baños, alcaldessa de la Vall d'Uixó.

Fonts del partit expliquen que aquesta nova Executiva contempla un "canvi generacional", que s'exemplifica amb la major importància dels equips del secretari d'Organització, José Muñoz -afí a Tania Baños-, i la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, l'equip municipal de la qual entra en l'Executiva amb Borja Sanjuán com a secretari d'Estudis i Programes, Elisa Valía com a secretària d'Economia Circular, i Pilar Bernabé com a secretària d'Esports.

Així mateix, s'han inclòs persones afins a l'exministre valencià José Luis Ábalos, com Juan Carlos Fulgencio, que serà secretari de Seguretat i Protecció Civil; Andrés Perelló, secretari d'Aliances Mediterrànies, i Susana Ros, secretària Contra la Violència de Gènere, un sector que també formarà part del Comité Federal amb Mercedes Caballero i l'alcalde d'Almussafes, Toni González.

La votació es va donar a conéixer en l'última jornada del Congrés, que van clausurar el secretari general, Ximo Puig, i el president del Govern, Pedro Sánchez, per a donar fi a tres dies de sessions sense tot just contestació interna i que va servir per a rellançar a Puig, que busca "una gran majoria" en la qual càpiguen "tots els valencians".