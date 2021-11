La Policía Nacional alerta de esta llamada en la que se hacen pasar por personal de servicio técnico

La Policía Nacional ha vuelto a advertir en sus redes sociales de una estafa telefónica que utilizan los delincuentes para acceder a nuestros dispositivos para robar nuestros datos personales y, consecuentemente, el dinero.

Se trata de la "falsa llamada de Microsoft", a través de la cual los estafadores se hacen pasar por personal técnico del servicio de esta empresa para advertirte de que se ha producido un grave problema en tu ordenador.

No es la primera vez que detectan este tipo de estafas, ya que son un problema habitual en todo el sector por el que "los estafadores usan tácticas de miedo para engañar en servicios de soporte técnico innecesarios para solucionar problemas de dispositivos o software que no existen", explican desde Microsoft.

Consejos para evitar ser víctimas de esta estafa

Pero, ¿cómo podemos detectar el engaño y no ser víctimas? Recibes una llamada de un supuesto técnico de Microsoft que probablemente hable en inglés y que te comente que tu ordenador u otro dispositivo electrónico tiene un problema de seguridad grave o que tiene algún tipo de virus.

Entonces, comienza a darte instrucciones para tratar de resolver este problema. Sin embargo, su acento en inglés es demasiado marcado o incluso habla de forma incorrecta. Esta es la primera señal para saber que algo no va bien.

Después, los estafadores te solicitarán el acceso a tu ordenador para poder solucionar el problema y te enviarán un enlace para que instales un programa de acceso remoto. Este es el verdadero problema, ya que si entras en dicho enlace podrán tener el control de toda tu información al entrar en tu dispositivo.

🚨 ATENCIÓN



Si recibes una llamada como esta, en la que se hacen pasar por el servicio técnico de #Microsoft...



¡NI CASO!



#NoPiques pic.twitter.com/DJzdadWRg4 — Policía Nacional (@policia) November 14, 2021

¿Cómo detectar esta estafa?

El consejo más importante para evitar ser víctimas de esta estafa o de otras similares es que Microsoft no va a ponerse en contacto contigo por teléfono para solicitar ningún acceso. Por tanto, si recibes una llamada de una persona que dice ser personal de soporte técnico de un servicio que tú no has solicitado, lo primero que debes hacer es ignorarlo y posteriormente comunicarlo a las autoridades pertinentes.

Por otro lado, nunca hay que entrar en un enlace que pueda parecer sospechoso o que venga de un remitente extraño. Como explican en Microsoft, los estafadores también pueden iniciar el contacto "mostrando mensajes de error falsos en los sitios web que usted visita, mostrando los números de soporte e incitándolo a llamar".

En cualquier caso, es relevante saber que "los mensajes de error y advertencia de Microsoft nunca incluyen números de teléfono". Esta empresa tecnológica tampoco envía mensajes de correo ni realiza llamadas telefónicas que no se hayan solicitado previamente por los clientes para la reparación técnica de un problema. "Cualquier comunicación con Microsoft deberá ser iniciada por usted".